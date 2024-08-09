東環兩房1.8萬租出 貴1年前舊租三成

本地客4.2萬租賽西湖3房戶

利嘉閣分區董事梁啟豪稱，北角半山賽西湖大廈1座低層C室，實用1090方呎，3房1套連工人套房間隔，外享開揚景觀，近日有本地家庭客因鍾情屋苑毗鄰國際學校，方便小朋友上學，遂以4.2萬元連車位承租，實用呎租39元。單位業主早於1981年以約160萬元連車位購入，租金回報高達31.5厘。

One Soho一房1.88萬租 回報3厘

美聯區域經理劉志偉表示，上月起入伙的大角嘴利奧坊．壹隅，錄得第2座中層F室租賃成交，單位實用255方呎，1房間隔，外望市景，業主收樓不久後，即零議價以月租1.68萬元租予區內分支家庭客，實用呎租約65.9元。業主2022年5月約598.4萬元一手購入，租金回報約3.4厘。香港置業分行首席聯席董事謝啟源表示，旺角One Soho高層B2室，實用285方呎一房間隔，享東南市景，以約1.88萬元放租約1個月後獲外區客洽詢，經議價後以1.7萬元租出，實用呎租約60元。業主今年4月以約633萬元一手購入，租金回報約3.2厘。

[香港地產]