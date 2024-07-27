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經濟
香港地產

天璽‧天1期最快本季推涉906伙

【明報專訊】美國減息步伐似有加快迹象，發展商開始加快部署推售新盤，當中不少均來自啟德，新地（0016）繼今年3月招標推售跑道區的天璽‧海後，旗下鄰近港鐵啟德站的天璽•天1期最快本季推售，項目關鍵日期為明年6月，樓花期約10個月。新地副董事總經理雷霆表示，利息見頂及減息周期開始，本地住宅租務市場活躍，加上住屋需求大，料很快回復至「供樓抵過租樓」的年代，預計第四季樓市有機會出現如年初的小陽春。

雷霆又指出，集團未來兩個月將推售元朗The YOHO Hub II及何文田太子道西233號項目。天璽•天分兩期發展，共1490伙，第1期由3座住宅大樓組成，涉906伙，涵蓋開放式至4房間隔，樓盤基座設有商場，住戶可經商場直達港鐵啟德站。

至於中海外 （0688）啟德跑道區維港‧雙鑽，自去年3月公布項目命名後一直未有進展，中海外地產董事總經理游偉光表示，該盤最新已取得佔用許可證（即入伙紙），預計今年下半年推售。項目設兩幢住宅大廈，提供702伙，標準單位涵蓋開放式至3房戶，另有特色單位。

維港‧雙鑽獲入伙紙 擬年底前推

值得留意，跑道區還有至少3個項目擬下半年推，包括長實（1113）承豐道項目第1期、涉307伙，今年4月申預售，預計2027年2月底落成，目前正待批預售；恒地（0012）牽頭的承豐道18號及承豐道19號兩項目，已獲批預售，各提供2060伙及1590伙，料跑道區年底前將再有4659伙推出。

樓花期長約21個月、宏安地產（1243）旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，已上載樓書，下周將開放設於尖沙嘴天文台道的示範單位。項目提供90伙，標準單位一房及兩房各佔41伙，實用245至364方呎，分佈於3至26樓，每個標準樓層設4伙；另有8伙特色戶，實用面積由223至626方呎。據樓書顯示，項目2樓的平台特色戶，其中3伙的平台面積大於單位，如2樓D室，實用248方呎的1房戶，連872方呎平台，即平台相等於單位內籠3.5倍。

另成交紀錄冊顯示，本地老牌家族持有的山頂道99、101及103號共3幢洋房，最新以8.28億售出，據悉，上述3幢洋房落成於2003年，總樓面合共約14,356方呎，平均呎價即約57,676元。

[香港地產]

相關字詞﹕山頂 維港‧雙鑽 啟德 新地 天璽•天

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