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經濟
2024年8月8日星期四
股市最前線
機票價趨正常 國泰中期少賺15% 擬今明兩年增美航班 7年投資千億包括擴機隊
快運轉蝕7300萬 稱廉航競爭激烈
內地7月出口增7％ 遜預期
亞股續彈恒指升230點 北水淨流入117億4個月最多
Blue Ocean事故 富途：向相關客戶賠付
大酒店本業蝕2.6億 續不派中期息 港半島酒店次季出租率跌至38%
中國鐵塔半年多賺一成 首派中期息
永利母企：澳門業務次季EBITDAR升14%
外媒：恒大清盤人控告羅兵咸
統一企業中期純利增一成
中國森林兩前高層 被裁定披露虛假資料
黑芝麻暗盤跌近兩成 今掛牌
迪士尼季度經營利潤增19% 《玩轉腦朋友2》賣座帶動 串流業務提前扭虧
日央行副行長：市場不穩 不會加息
軟銀再陷季度虧損 擬1年回購265億
楊智佳：港股低殘 買高息股勝盈富
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：南航料3至3.2元有沽壓
ZA Bank員工「休養」1天可「生息」
劉思明：港股未見轉勢 績優股高息股仍為主流
周顯：港樓價跌仍難負擔
湯文亮：甲廈租客增 租用面積減
YOHO WEST一期料延至11月入伙 新地：惡劣天氣影響 工程輕微延誤
雨後周日賣41伙 個別3房劈價近25%
現崇山4房1800萬沽 持貨12年實蝕14%
楊受成香港工業大廈舖 獲職安局1.48億承接
十大屋苑上月租賃破400宗 創11個月新高
匯豐投資管理沈昱：內房料年內止跌 增股市吸引力
瑞銀財富管理預測：美10年債息明年3.5厘
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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機票價趨正常 國泰中期少賺15% 擬今明兩年增美航班 7年投資千億包括擴機隊
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