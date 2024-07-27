軟銀再陷季度虧損 擬1年回購265億

不過受到旗下主要投資工具虧損所拖累，軟銀在截至6月底的第一財季虧損1742.8億日圓（約92億港元），較去年同期的4776.2億日圓虧損有所收窄，惟分析師原預期軟銀可錄得盈利。軟銀旗下願景基金第一財季虧損2043億日圓（約108億港元），而去年同期利潤則為610.4億日圓。

隨着與禮來（Eli Lilly）旗下減肥藥Zepbound的競爭加劇，丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）（美：NVO）暢銷減肥藥Wegovy銷售增長遜預期，季度利潤亦比預期差。諾和諾德下調今年全年經營利潤預期，拖累其ADR早段挫8%。

（綜合報道）

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