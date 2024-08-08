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迪士尼季度經營利潤增19% 《玩轉腦朋友2》賣座帶動 串流業務提前扭虧

【明報專訊】迪士尼旗下Pixar製作的動畫電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）全球賣座，加上由Disney+、Hulu及ESPN+三大串流媒體平台組成的綜合串流媒體業務首次實現季度盈利，推動迪士尼在截至6月底的第三財季，經營利潤按年急增19%至42.3億美元；調整後每股盈利為1.39美元，較去年同期增長35%。季度收入按年增長4%至231.6億美元，無論收入或利潤均勝於預期。

不過由於主題樂園的客戶需求放緩，迪士尼股價早段跌4%。摩根士丹利指出，迪士尼股票近期被拋售，反映市場對宏觀背景的擔憂，尤其是對主題樂園需求放緩的憂慮，但投資者可視此為買入機會。大摩在業績公布前，維持迪士尼股票的「增持」評級，但將目標價由130美元下調至110美元。

《玩轉腦朋友2》自6月中上映以來，已在全球累積15.6億美元票房，成為歷來票房收入最高的動畫電影。迪士尼表示，該動畫電影的成功，證明迪士尼工作室的創意實力，推動了影業部門的強勁表現。迪士尼稱，受《玩轉腦朋友2》上映推動，2015年推出的首部《玩轉腦朋友》也吸引了大量觀眾收看，助Disney+串流媒體平台新增超過130萬訂戶，並在全球產生超過1億次的觀看次數。

Disney+再加價 料核心訂戶「溫和成長」

受惠於Disney+核心訂戶增長，加上電影大收旺場，迪士尼的娛樂業務經營利潤按年增長兩倍至12億美元。迪士尼三大串流媒體平台第三財季錄得4700萬美元的經營利潤，相比去年同期虧損為5.12億美元。該業務首次轉虧為盈的進度，較迪士尼此前預計提前了一個季度。

此外，迪士尼於周二宣布將進一步提高訂閱收費，例如Disney+廣告套餐月費將由10月中起上調2美元，至9.99美元；無廣告版本月費將上調2美元至15.99美元。迪士尼預計，在10月串流服務加價前，Disney+核心訂戶將在第四財季「溫和成長」。分析師預計，這將推動第四財季串流業務利潤。

主題樂園業務轉弱 美園區營業利潤跌6%

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）表示，受惠於娛樂部門的電影票房及串流業務的出色表現，迪士尼有一個強勁季度。不過迪士尼包括主題樂園在內的體驗部門第三財季表現較弱，而美國本土主題樂園需求放緩，有可能影響未來幾個季度的樂園收入。

自新冠疫情的防疫限制放寬以來，主題樂園一直是迪士尼增長引擎，但近期相關業務開始轉弱。包括主題樂園及消費產品在內的體驗業務，季度收入按年增2%至83.86億美元。受通脹帶來的成本上漲等影響，美國本土園區營業利潤按年跌6%，但國際園區營業利潤仍按年增長2%。整體而言，迪士尼對前景樂觀，並將截至今年9月底的2024財年調整後每股盈利增長目標，由25%上調至30%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕串流媒體 Disney+ 玩轉腦朋友2 迪士尼

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