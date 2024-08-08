外媒：恒大清盤人控告羅兵咸

指處理恒大工作 涉失實陳述

據英國《金融時報》獲得的法庭文件顯示，中國恒大清盤人的律師在3月開始對羅兵咸永道香港及該公司在中國內地的分支普華永道中天展開法律程序。但文件並未提及清盤人提償金額。報道稱，另一份法庭文件顯示，中國恒大清盤人亦就世邦魏理仕（CBRE）和Avista Valuation Advisory在2018年為恒大及其附屬公司提供的估值報告向法院提出訴訟。報道指出，羅兵咸永道及世邦魏理仕對此不予置評，而Avista未有立即回覆。

本周一，中國恒大公布在於今年3月22日，清盤人以公司名義在高等法院針對3名被告展開法律訴訟，被告包括恒大創辦人及前主席許家印、恒大前副主席兼行政總裁夏海鈞，以及公司前首席財務官潘大榮。

其後，該訴訟逐步發展至加入其餘4名被告，即許家印的配偶或前配偶丁玉梅，以及3間與許家印及丁玉梅有關聯的實體，中國恒大尋求向7名被告收回公司根據其聲稱為誤報的2017年度至2020年度止各財政年度的財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。