明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

永利母企：澳門業務次季EBITDAR升14%

【明報專訊】永利澳門（1128）控股股東WYNN RESORTS, LIMITED按美國會計準則披露截至6月30日止第二季澳門業務經營收入約1.6億美元，按年升33%，而經調整後的物業EBITDAR約2.8億美元，升約13.9%。證券商認為永利澳門第二季業績遜預期。該股昨日逆市跌約1.8%，收報5.46港元。

兩賭場中場賭枱每日贏額升

WYNN RESORTS指出，第二季澳門業務經營收益約8.8億美元，升約15%，主要是由於澳門的中場博彩量及餐廳客流量上升，永利皇宮貴賓及中場每張賭枱每日贏額分跌10.7%和升32.2%，而永利澳門貴賓及中場每張賭枱每日贏額分別跌28.7%和升22.1%。至於WYNN RESORTS上半年澳門業務總收益約18.8億美元，升37.5%，經調整後的物業EBITDAR約6.2億美元，升54.2%。

大摩予永利澳門目標價9.3元

摩根士丹利發表報告指出，永利澳門次季物業EBITDA按季跌17%，遜預期，且零售租金收益按季跌17%，表現比金沙中國（1928）為差，而永利澳門第二季博彩收入市場佔有率已比首季下降1.5個百分點，至12.5%，但永利澳門管理層指出，其博彩收入的市場佔有率已於7月反彈。摩根士丹利給予該股「增持」評級，目標價9.3元。至於匯豐研究認為，永利澳門物業EBITDAR按季表現遜預期，將該股全年盈利預測下調5%，維持「買入」評級。

上 / 下一篇新聞