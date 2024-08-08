明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

大酒店本業蝕2.6億 續不派中期息 港半島酒店次季出租率跌至38%

【明報專訊】經營半島酒店的大酒店（0045）公布，2024財年上半年盈轉虧，蝕4.48億元，當中包括物業重估虧損1.39億元，維持不派中期息。行政總裁郭敬文解釋轉蝕的原因，指因倫敦半島酒店去年9月試業，於上半年造成折舊總額上升1億元，同時倫敦半島酒店開業後不再資本化有關項目的借貸利息，令淨融資費用增加至2.37億元。他又稱，只要全年能重獲基本盈利，會一如既往派息。

明報記者 方楚茵

CEO：倘全年重獲基本盈利 會派息

郭敬文又預期上述折舊等影響只會於今年上半年出現，在倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店運營一段時間後將能確立更多收入，集團亦計劃持續提升其收入，料將足以覆蓋其往後折舊及利息開支。大酒店今年上半年基本虧損為2.57億元，而去年同期盈利為2500萬元。

核心業務本港半島酒店上半年收入為5.17億元，按港元計增9%，出租率按年增1個百分點，平均房租升19%。不過本港半島酒店第二季出租率僅38%，按季跌8個百分點，亦按年跌6個百分點（見圖），情况令人關注。相反東京半島酒店上半年收入4.01億元，按港元計增11%；王府半島酒店上半年收入為1.59億元，按港元計增6%等表現強勁。

長途旅客減 「海外對港印象不佳」

談及香港半島酒店第二季表現轉差、香港經濟及旅遊業未見起色，來港長途旅客減少，郭認為此非馬上能解決的問題，暫時海外對香港印象不佳，主要因政治原因及貿易戰等，令美國長途旅客對中國持負面印象，旅客亦會對來中國、香港旅遊是否安全等有疑問，旅遊顧問不建議來旅遊等，雖然商務客仍有，但已影響來港及中國的長途旅客。而酒店業一般下半年屬於旺季，但暫時難言下半年會否好轉。

他稱，香港要改善處境，一定要自身重拾自豪感及信心，要對自身感驕傲及宣傳香港，對外及對內都要溝通，當旅客重臨、感受到香港依舊吸引，就是香港反擊之法。而集團已在全球網絡對客戶、旅行社伙伴等做許多推銷半島酒店及香港的工作，「香港要講返有咩優點，對遊客有咩吸引，幫到香港，改變外界對香港唔啱嘅印象」。

臨近中秋節，郭敬文稱，月餅業務的趨勢不俗，8月初已見團購及企業訂購的訂單走勢不錯，暫時所見月餅銷售成績正常。郭稱，內地半島酒店受惠內需強勁，如上海、北京半島酒店都有不少其他內地城市有能力旅客入住。雖然內地經濟不是非常好，幾個行業如房地產等受影響，但內地半島酒店業績仍強勁，希望當內地經濟轉強，旗下酒店表現更好，「對中國經濟好有信心，覺得中國生產效率好高，遲早會看見中國繼續有好的經濟增長」。

上 / 下一篇新聞