機票價趨正常 國泰中期少賺15% 擬今明兩年增美航班 7年投資千億包括擴機隊

明報記者 黃志偉

國泰昨中午公布業績，午後股價最低見7.82元，見1個月低，跌2.6%，收市報7.83元，跌2.4%，成交2.25億元。

乘客收益率跌至68.9仙

2020年以來最低

期內，總收益按年增13.8%至496.04億元（見表），營業開支總額則升17.6%至451.52億元，其中上半年國泰燃油對冲收益減少87.4%至6100萬元，令燃油成本淨額升33.1%至141.60億元。客運業務方面，收入升19.7%至330.04億元，乘客收益率按年減少11%至68.9仙（見圖），為2020年下半年以來新低，但仍較2019年疫情前上半年的55.0仙高25.3%。顧客及商務總裁劉凱詩稱，沒有「水晶球」預測明確的收益率走勢，儘管其他航空公司陸續恢復運力加劇了市場競爭，但整體需求仍然強勁，隨着集團按計劃增加轉機乘客比例，收益率將受影響。她續稱，國泰會盡力做好產品，令客人更願意用「好價錢」買國泰機票。

主席賀以禮：

對融資採取謹慎態度

另外，主席賀以禮指集團會在未來7年投資逾千億元於機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域，配合三跑道系統帶來的機遇。被問會否有融資需要，他稱集團對融資採取謹慎的態度，確保建立一定程度的靈活性，並將採取一系列不同的方法來籌集資金。

國泰昨天隨即公布訂購30架空中巴士A330-900型號客機，並有權額外增購30架。該款區域廣體客機預計將於2028年起陸續交付，並主要服務亞洲航線。國泰指飛機的基本價格約為110億美元（約858億港元），但因空中巴士會就飛機給予大幅價格優惠，故未披露實際代價。

完全恢復運力

仍需300名機師

早前運輸及物流局長林世雄指國泰運力恢復速度緩慢，林紹波說目前集團有約3100名機師，而完全恢復運力需要3400名機師，正按計劃培訓300名學員以達到運力恢復目標。他又指出，國泰去年加強在內地招募機艙服務員，相信未來會成為集團第二大服務員社群。同時，國泰正在澳洲培訓約60名內地招募的學員。

另一方面，國泰因派今年第一次中期股息，認股權證行使價由每股份4.43元調整至每股份4.32元，而可轉換債券的轉換價亦由每股份8.12元調整為每股份7.92元，均由今年9月7日起生效。