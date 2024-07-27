沙特阿美次季利潤跌逾3% 季息維持310億美元

【明報專訊】受原油減產影響，加上煉油利潤下降，沙特阿拉伯國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）（沙：2222）第二季利潤按年跌3.4%至291億美元，但季度股息維持在310億美元（約2418億港元），因為這筆支出對於作為主要股東的沙特政府所推動的經濟改革計劃愈益重要。
沙特阿美表示，今年計劃發放約1240億美元股息，當中約430億美元將與業績掛勾。雖然該公司的現金仍多於債務，但派息正消耗這些儲備。根據彭博行業研究的數據，沙特阿美第二季末的淨現金約為23億美元，低於3個月前的超過160億美元。彭博行業研究分析師Salih Yilmaz指出，派息支出可能會使沙特阿美最早在第三季陷入淨債務，這將會是新冠疫情爆發以來首次。
分析：派息耗儲備 或第3季陷淨債務
沙特阿美第二季以較高價格出售石油，但利潤壓力來自沙特政府限制原油產量的決定。油組與盟友（OPEC+）為提振油價而實施產量配額，沙特過去一年的每日原油產量不足900萬桶，是逾3年來最低水平。
隨着沙特將從第四季起解除部分自願減產，預計今年稍後產量將會增加。不過由於汽油等需求疲軟，煉油利潤仍然較低。
（綜合報道）
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