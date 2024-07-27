沙特阿美次季利潤跌逾3% 季息維持310億美元

沙特阿美表示，今年計劃發放約1240億美元股息，當中約430億美元將與業績掛勾。雖然該公司的現金仍多於債務，但派息正消耗這些儲備。根據彭博行業研究的數據，沙特阿美第二季末的淨現金約為23億美元，低於3個月前的超過160億美元。彭博行業研究分析師Salih Yilmaz指出，派息支出可能會使沙特阿美最早在第三季陷入淨債務，這將會是新冠疫情爆發以來首次。

分析：派息耗儲備 或第3季陷淨債務

沙特阿美第二季以較高價格出售石油，但利潤壓力來自沙特政府限制原油產量的決定。油組與盟友（OPEC+）為提振油價而實施產量配額，沙特過去一年的每日原油產量不足900萬桶，是逾3年來最低水平。

隨着沙特將從第四季起解除部分自願減產，預計今年稍後產量將會增加。不過由於汽油等需求疲軟，煉油利潤仍然較低。

（綜合報道）

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