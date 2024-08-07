OpenAI核心領導換班 總裁宣布休假

創辦人之一舒爾曼跳槽Anthropic

一直為OpenAI訓練AI模型的舒爾曼表示，將在Anthropic致力於AI安全問題，讓AI的行為與人類社會期望一致。他強調離開OpenAI，並非因為該公司對AI安全缺乏支援，而是希望在新環境獲得新視角。奧爾特曼在社交媒體X發帖，感謝舒爾曼為OpenAI所作的貢獻，並讚揚他是出色的研究員，為產品和社會深刻思考。

布羅克曼表示，在OpenAI工作9年後將首次休長假，直至今年底將會休息，放鬆一下。這意味他可能缺席今秋舉行的OpenAI開發者日（DevDay）活動。OpenAI此前表示，不會在DevDay發布新一代GPT-5。布羅克曼是奧爾特曼的重要盟友。奧爾特曼去年突然被董事會解僱後，布羅克曼立即辭職，以示抗議。

OpenAI發言人證實布羅克曼休假消息，並披露近期離任的領導層，包括產品副總裁Peter Deng。此外，聯合創始人之一、前首席科學家Ilya Sutskever和另一機器學習研究員Jan Leike已於5月離職。OpenAI最近已聘用了新財務總監和產品總監。

馬斯克重新起訴OpenAI奧爾特曼

有份創辦OpenAI的馬斯克，已向美國聯邦法院重新起訴OpenAI和奧爾特曼，聲稱自己被欺騙，以為自己參與創辦的OpenAI是非牟利企業。訴訟稱，馬斯克向該項目投資了數千萬美元，並為這項目招募了頂尖的AI科學家。馬斯克今年3月曾對OpenAI提出類似訴訟，稱該公司優先考慮利潤，而非人類福祉，違反創始協議。

（綜合報道）

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