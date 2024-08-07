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基金特區：霸菱看好高收益債券 孳息率較高減息預期下利好

【明報專訊】近日投資者憂慮美國經濟衰退，聯儲局今年減息幅度或較市場預期為大，環球股市齊受壓，部分資金流向債市鎖定較高息率，令債價趨升。霸菱公共固定收益投資平台客戶投資組合經理Karan Talwar認為，減息預期及債券相對較高的孳息率，為下半年債市提供利好條件，當中尤其看好對利率敏感度較低的短期高收益債券。

近月美國就業數據遜於市場預期，引發投資者對美國經濟或陷入衰退的憂慮。目前市場普遍認為，美國經濟會否急速轉弱仍有待觀察，可以確定的是經濟增長正在降溫。Talwar指出，根據過去的歷史，在經濟增長放緩的環境下，債市表現往往優於股市，認為目前債券孳息率處於相對吸引水平，加上減息周期即將展開，將利好今年下半年的債市表現。事實上，最近市場避險情緒升溫，促使不少資金流向債市，推升債價，令債券孳息率下降，其中10年期美國國債孳息率自上周跌穿4厘後，本周更一度跌至3.676厘，至昨日受惠於周一公布的美國ISM非製造業採購經理指數優於市場預期，投資者的憂慮情緒得以緩解，10年期美國國債孳息稍回升至3.8厘水平。

經濟放緩 債市表現優於股市

Talwar認為，下半年債券市場將持續波動，由於聯儲局的利率決策變得更以經濟數據主導，現階段預期美國下半年經濟增長將放緩，部分行業或面對較大壓力下，經濟數據表現或參差，意味下半年每當美國公布較重要的經濟數據時，市場也有可能隨之而波動。市况波動也不一定是壞事，以去年末為例，去年11月至12月期間，市場一度預期聯儲局將會大幅度減息，刺激債價上升，這兩個月期間環球投資級別債券的總回報達8.3%，環球高收益債券的總回報也達7.8%（見圖），從而將兩者的全年總回報分別推升至8.7%及13.8%。

去年減息預期下資金流向債券

借鑑去年的經驗，證明當市場對減息預期升溫，有望推升債券的總回報。Talwar解釋，減息預期令資金流向債券，主要是基於自2022年展開的加息周期內，利率急速上升，令各類債券的孳息率均提升至高於長期平均水平，當市場預期利率將轉向，資金自然會流入孳息相對吸引的長期債券，如5年或10年債券，以鎖定較長期的收益率。再以10年期美國國債為例，儘管最近孳息率失守4厘，但約3.8厘孳息率仍處於相對吸引的水平。

已發展市場債券違約率低

投資債券除考慮孳息水平外，還要留意風險，下半年環球投資市場將面對多項不確定因素，如美國經濟會否衰退、美國大選結果，以及中東地緣政治局勢等。過去當市場避險情緒上升，將帶動資金由股市流向債市，尤其是違約風險偏低的美國國債。Talwar表示，現時不僅是已發展市場的政府債券違約率偏低，已發展市場企業債受惠於企業基本因素相對穩健，違約率有望維持於接近長期歷史平均水平，以致近月在已發展市場高收益債券中看到不少吸引的投資機會。

Talwar補充，投資機會來自於吸引的孳息，以及較高的信貸質素，孳息方面，部分高收益債券可以提供逾7厘的孳息率，且當中不乏BB級別債券，即在高收益債券中較高信貸質素的債券，基於疫情期間不少企業盈利受影響，疫後企業營運趨向審慎，淨槓桿率偏低約3至4倍，具足夠的資金償還債務，整體企業的基本面改善下，高收益債的信貸質素普遍提升，BB級別債券於環球高收益債券指數中的佔比約50%，處於接近歷史高位的水平，CCC級別債券的比重略高於一成，較金融海嘯前的佔比大幅減少。

看好電訊業高收益債

於一眾高收益債券中，Talwar表示，目前較看好高級抵押債券、被贖回或再融資可能性較高的短期債券，以及信貸質素較高的高收益債券，至於行業方面，對與消費相關度較高的高收益企業債持審慎的看法，同時看好電訊業發行的高收益債，因行業受經濟周期影響較小，另外在能源及金融業方面也看到個別的投資機會，至於債券年期方面，相對看好1至3年的短期高收益債券，基於此類債券孳息吸引，且對利率敏感度較低。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

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