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恒珀屆現樓 享西九開揚景

【恒珀廣東話版本】
【恒珀普通話版本】

【明報專訊】西九龍長沙灣、深水埗一帶，近日再有全新樓盤登場；恒和珠寶（0513）旗下恒和地產發展、位處昌華街1號的單幢項目恒珀，最大亮點是中高層可瀏覽深水埗運動場一帶，加上西九龍市區景。恒珀總共提供42伙，主打1房及兩房戶型，亦設有特色單位，發展商現時開放現樓示範單位予公眾參觀，料可受區內分支家庭及上車客垂青。

明報記者 羅雨萱

攝影 馮凱鍵

恒珀位於港鐵長沙灣站與荔枝角站之間，步行6至10分鐘可到達上述兩個港鐵站，而附近有多條巴士、小巴路線，連接市區和新界多區，方便戶主出行。恒珀附近社區配套成熟，周邊民生小店多，生活便利，而恒珀臨近深水埗運動場、長沙灣體育館，適合愛運動一族。

對外交通利便 區內民生配套足

已屆現樓的恒珀，共提供42伙，標準戶型屬一房至兩房設計，每款各佔20伙，另有兩伙特色單位；其中標準1房單位實用面積300方呎、標準兩房單位實用面積425至462方呎。

特色戶方面，1房特色戶實用面積262方呎，設209方呎平台；兩房特色戶實用面積425方呎，設189方呎平台。恒珀首批推售單位折實價約513萬至1032萬元，整批折實均呎約18,754元，截至昨日，項目累售近30伙。

單位總數42伙 主打一兩房戶

發展商目前開放的現樓示範單位，均屬交樓標準清水展示房，讓買家了解真實交樓質素；項目每層設兩伙，1房戶及兩房戶各設1伙。其中27樓A室的兩房戶，實用面積442方呎，入屋即見大廳，設落地玻璃大窗，連22方呎露台，可望深水埗運動場景色；主人房面積約90方呎，設曲尺形落地大窗，享開揚九龍市區景色，另一睡房面積約79方呎，採光感十足。

單位採開放式廚房設計，惟面積稍細，但雪櫃、洗衣機、微波爐等配套家電齊全，外連工作平台，亦有對流窗作通風。

樓層高度3.3米 營造不俗空間感

另外，5樓A室兩房特色單位，實用面積425方呎，樓層高度約3.3米，高樓底優勢令室內空間感不俗，大廳面積159方呎，空間開則方正、外連平台，戶主可以種植心愛的植物。浴室基本配套齊備，簡潔實用。廚房採傳統梗廚設計，空間足夠，更設對流窗，室內通風度理想，並外連工作平台。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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