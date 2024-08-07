中原投資斥1.8億 購珀薈酒店全幢

上述珀薈酒店位於漆咸道南117號，為一幢樓高20層的小型酒店，總建築面積約24,551方呎，並提供63個房間，物業早前以約1.8億元售出，呎價約7332元，每個房間約286萬元，較業主去年放售時意向價3.8億元低約2億元或超過五成。

擬翻新作學生宿舍 提供逾百宿位

市場消息指出，該物業由中原投資或相關人士購入，並計劃翻新作學生宿舍，預計可提供逾100個宿位。事實上，中原投資過往在歐美等地均有數個學生宿舍項目，早前該公司就透露，未來兩三年時間在港物色約2000個房間作為學生宿舍，若以每個房間約200萬至400萬元計，估計涉資約40億至80億元。

鄧成波家族放售旭逸酒店 市值5.3億

另外，受財困拖累的鄧成波家族，委託萊坊及高力作獨家聯合代理出售旺角砵蘭街60號旭逸酒店•旺角。據悉，物業現時市值約5.3億元，較去年中放售時市值約7.3億元低約27%，並較2018年購入價11億元低5.7億元或52%。物業為一幢樓高29層的酒店，佔地約4053方呎，總建築面積約50,357方呎，共提供199間酒店客房，以市值計，折合平均每間房間約266萬元。