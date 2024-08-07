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經濟
2024年8月7日星期三
股市最前線
日股急彈一成台韓股升 港股續軟 日圓稍回落 摩通：套息拆倉盤未完
富途散戶：夜盤買盤被取消 賣盤變沽空錄虧損
九置物業減值44億 本業多賺2％
金管局：8虛銀未實現盈利 無必要引新參與者
置富中期收入跌 每單位分派減19％
百勝中國上季多賺7.6% 股價彈一成 季度息加回購 回饋股東15億美元
日清上季中國業務收入升11%
GoGoX財團的士車隊 初期啟動300輛
創科實業半年多賺16%
新創建盈喜 料全年純利至少增33%
歐舒丹：3.98億股接納私有化要約
福耀玻璃收入增 中期多賺23%
黑芝麻智能傳下限28元定價
美三大指數反彈 彭博：未觸底 Uber季績勝預期 股價飈8%
OpenAI核心領導換班 總裁宣布休假
沙特阿美次季利潤跌逾3% 季息維持310億美元
楊智佳：中廣核調整 成吸納機會
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：套利交易退潮 日圓續看升
技術取勝：福萊特或向13.5元推進
松屋港首分店周六試業
劉思明：港股未隨外圍反彈 政策消息仍主導炒作
周顯：支持論述 須用量化方法
湯文亮：銀行call loan 助業主逃過一劫
9份預售樓花延落成 最長半年 上月預售樓花零申請 「撤辣」後首見
ST. GEORGE'S連沽3伙 單日吸金逾2.5億
禮頓山3房戶半億沽 3年兩度蝕讓
元朗上月180宗租賃 10個月最旺
中原投資斥1.8億 購珀薈酒店全幢
恒珀屆現樓 享西九開揚景
會所設有健身室宴會廳
基金特區：霸菱看好高收益債券 孳息率較高減息預期下利好
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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日股急彈一成台韓股升 港股續軟 日圓稍回落 摩通：套息拆倉盤未完
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