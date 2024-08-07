創科實業半年多賺16%

中期息增派14%

集團指出，按當地貨幣計算，MILWAUKEE業務錄11.2%銷售增長，當中生成式AI急速發展為MILWAUKEE 帶來新增長機遇，技術帶動電網升級及擴大數據中心容量的需求，MILWAUKEE與機械、電力等垂直領域的終端用戶、貿易組織、承建商和培訓中心合作，以支持業務增長。此外，期內消費者業務業績穩健，RYOBI的表現亦跑贏市場，銷售額錄得中單位數增長。

全球業務方面，集團稱所有地區表現平均，按當地貨幣計算，北美業務增長5.6%、歐洲業務增長 7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則錄得13%增長。

創科今年上半年毛利率按年上升0.67個百分點至39.9%，增長主要受高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及可提高利潤的新產品所帶動，集團亦對整個生產網絡推行提升製造生產力的措施，提高工廠使用率。集團又指期內利用過去數年的策略性投資以支持增長，資本開支為1億美元，較去年上半年減少52.3%。此外，創科期內錄得破紀錄的5.08億美元自由現金流，料未來數年可持續推動強勁的自由現金流轉換。

另外，創科昨宣布，委任行政總裁Steven Philip Richman為執行董事，昨日起生效。