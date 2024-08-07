明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

創科實業半年多賺16%

【明報專訊】創科實業（0669）公布今年上半年業績，期內純利按年增長15.7%至5.5億美元，銷售額亦升6.3%至73億美元。集團期內每股盈利為30.12美仙，派每股中期息13.9美仙（1.08港元），按年多派13.7%。

中期息增派14%

集團指出，按當地貨幣計算，MILWAUKEE業務錄11.2%銷售增長，當中生成式AI急速發展為MILWAUKEE 帶來新增長機遇，技術帶動電網升級及擴大數據中心容量的需求，MILWAUKEE與機械、電力等垂直領域的終端用戶、貿易組織、承建商和培訓中心合作，以支持業務增長。此外，期內消費者業務業績穩健，RYOBI的表現亦跑贏市場，銷售額錄得中單位數增長。

全球業務方面，集團稱所有地區表現平均，按當地貨幣計算，北美業務增長5.6%、歐洲業務增長 7.9%，至於其他地區特別是澳洲及亞洲則錄得13%增長。

創科今年上半年毛利率按年上升0.67個百分點至39.9%，增長主要受高利潤率的MILWAUKEE業務、電池的售後業務及可提高利潤的新產品所帶動，集團亦對整個生產網絡推行提升製造生產力的措施，提高工廠使用率。集團又指期內利用過去數年的策略性投資以支持增長，資本開支為1億美元，較去年上半年減少52.3%。此外，創科期內錄得破紀錄的5.08億美元自由現金流，料未來數年可持續推動強勁的自由現金流轉換。

另外，創科昨宣布，委任行政總裁Steven Philip Richman為執行董事，昨日起生效。

相關字詞﹕生成式AI 創科

上 / 下一篇新聞

日股急彈一成台韓股升 港股續軟 日圓稍回落 摩通：套息拆倉盤未完
日股急彈一成台韓股升 港股續軟 日圓稍回落 摩通：套息拆倉盤未完
富途散戶：夜盤買盤被取消 賣盤變沽空錄虧損
富途散戶：夜盤買盤被取消 賣盤變沽空錄虧損
九置物業減值44億 本業多賺2％
九置物業減值44億 本業多賺2％
金管局：8虛銀未實現盈利 無必要引新參與者
金管局：8虛銀未實現盈利 無必要引新參與者
置富中期收入跌 每單位分派減19％
置富中期收入跌 每單位分派減19％
百勝中國上季多賺7.6% 股價彈一成 季度息加回購 回饋股東15億美元
百勝中國上季多賺7.6% 股價彈一成 季度息加回購 回饋股東15億美元
日清上季中國業務收入升11%
日清上季中國業務收入升11%
GoGoX財團的士車隊 初期啟動300輛
GoGoX財團的士車隊 初期啟動300輛
新創建盈喜 料全年純利至少增33%
新創建盈喜 料全年純利至少增33%
歐舒丹：3.98億股接納私有化要約
歐舒丹：3.98億股接納私有化要約
福耀玻璃收入增 中期多賺23%
福耀玻璃收入增 中期多賺23%
黑芝麻智能傳下限28元定價
黑芝麻智能傳下限28元定價
美三大指數反彈 彭博：未觸底 Uber季績勝預期 股價飈8%
美三大指數反彈 彭博：未觸底 Uber季績勝預期 股價飈8%
OpenAI核心領導換班 總裁宣布休假
OpenAI核心領導換班 總裁宣布休假
沙特阿美次季利潤跌逾3% 季息維持310億美元
沙特阿美次季利潤跌逾3% 季息維持310億美元
楊智佳：中廣核調整 成吸納機會
楊智佳：中廣核調整 成吸納機會
港元定存高息精選
港元定存高息精選
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：套利交易退潮 日圓續看升
姜靜：套利交易退潮 日圓續看升
技術取勝：福萊特或向13.5元推進
技術取勝：福萊特或向13.5元推進
松屋港首分店周六試業
松屋港首分店周六試業
劉思明：港股未隨外圍反彈 政策消息仍主導炒作
劉思明：港股未隨外圍反彈 政策消息仍主導炒作
周顯：支持論述 須用量化方法
周顯：支持論述 須用量化方法
湯文亮：銀行call loan 助業主逃過一劫
湯文亮：銀行call loan 助業主逃過一劫
9份預售樓花延落成 最長半年 上月預售樓花零申請 「撤辣」後首見
9份預售樓花延落成 最長半年 上月預售樓花零申請 「撤辣」後首見
ST. GEORGE'S連沽3伙 單日吸金逾2.5億
ST. GEORGE'S連沽3伙 單日吸金逾2.5億
禮頓山3房戶半億沽 3年兩度蝕讓
禮頓山3房戶半億沽 3年兩度蝕讓
元朗上月180宗租賃 10個月最旺
元朗上月180宗租賃 10個月最旺
中原投資斥1.8億 購珀薈酒店全幢
中原投資斥1.8億 購珀薈酒店全幢
恒珀屆現樓 享西九開揚景
恒珀屆現樓 享西九開揚景
會所設有健身室宴會廳
會所設有健身室宴會廳
基金特區：霸菱看好高收益債券 孳息率較高減息預期下利好
基金特區：霸菱看好高收益債券 孳息率較高減息預期下利好