百勝中國上季多賺7.6% 股價彈一成 季度息加回購 回饋股東15億美元

明報記者 田越

加盟店佔淨新增店比例25% 超目標

百勝中國首席執行官屈翠容在業績電話會議上表示，公司認為中國市場具備強勁的長期增長機遇，未來將專注填補更多市場空白，肯德基將以小鎮mini門店模式在低線城市尋找機遇。

肯德基於低線城市覓機遇

公司亦計劃進駐大學校園、加油站、高速公路服務區及其他交通樞紐和旅遊景點等人流較多的戰略位置。

公司亦會通過與特許經營商的合作關係，釋放低線城市及戰略位置的機遇。於第二季，加盟店佔淨新增店數的比例達25%。公司預計相關佔比將繼續上升，高於去年投資者日定下的15%至20%目標。

屈翠容續指出，預計至今年底，肯德基旗下咖啡品牌肯悅肩並肩咖啡的門店總數將達500至600家。

至於必勝客，屈翠容稱必勝客目前僅覆蓋超過750個城市，仍有1300個已開設肯德基的城市尚待開拓。公司將繼續推廣必勝客WOW的門店，預計至年底門店總數將翻倍。

另外，屈翠容指出，公司推出全面的提高營運效率措施，並開始應用多款生成式AI應用，為公司提高效率、且提供數據依據以作出明智的經營決策。

麥當勞中國：5年斥40億作數字化研發

此外，麥當勞中國首席執行官張家茵在昨日麥當勞中國的科技研發中心新大樓啟用活動上表示，麥當勞中國計劃5年內投入40億元人民幣進行數字化研發與創新。