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經濟

金管局：8虛銀未實現盈利 無必要引新參與者

【明報專訊】金管局發表虛擬銀行檢討報告，評估至今於港引入虛銀的3項政策目標的實現程度、市場接受程度，以及其業務與財務表現和用戶反應等，並對虛銀往後的發展路向提出建議。金管局認為，由於未有虛銀達至盈利，於市場引入新的參與者不大可能有利於行業的健康發展，應維持虛擬銀行業的現行架構，以促進8家虛擬銀行的長遠發展。另外，當局亦就將「虛擬銀行」改名為「數字銀行」的建議，展開約1個月的公眾諮詢，認為新名稱更有效反映虛銀的業務模式，諮詢期直至9月5日。

擬改名數字銀行 公眾諮詢1個月

報告提到，自2020年8家虛銀開業以來，市場對其接受程度日益提升，其存款客戶數目、客戶存款金額，以及貸款與墊款額均見穩健增長，三方面於推出以來至去年底，亦錄得逾三成至1.5倍的複合年均增長率（見表）。金管局指出，虛銀於存款客戶總數與所有零售銀行的市場佔比較高，於去年顯著增加至8.8%。但以客戶存款、貸款與墊款及總資產計，虛銀與所有零售銀行整體市場佔有率於去年底約為0.3%，仍處於較低水平。

報告稱，於虛擬銀行3項政策目標（推動金融科技與創新、提供新的客戶體驗及促進普及金融）而言，香港推出虛銀對銀行業於採用金融科技，以及創新方面均有正面的貢獻。

料整體財務未來3年持續改善

金管局提到，8家虛銀開業短短數年，加上面對新冠疫情與宏觀經濟不明朗帶來的挑戰，至今尚未實現盈利。虛銀已投入大量資源建立和調整其業務策略，從現有或新的股東增加資本投入，或進行集團重組，預計整體財務表現將在未來3年持續改善。報告亦參考了海外經驗，英國的3家主要虛銀平均需要超過6年才可實現盈利，而德國其中1家最大規模的虛銀，則預計需時8年才能實現盈利。

事實上，8家虛銀「燒錢」情况持續，市場關注虛銀的營運情况，截至今年3月底為止，8家虛銀普通股權一級資本比率（CET 1）介乎17%至84%，其資本比率尚見健康，近期亦見富途控股（美：FUTU）向天星銀行注資成為新股東。盈利目標方面，當中渣打（2888）有份投資的Mox，以及近期完成架構重組的WeLab Bank，則分別以今年及明年達到收支平衡為目標。

相關字詞﹕普通股權一級資本比率 新股東 重組 虛銀 收支平衡 盈利 虛擬銀行 數字銀行 金管局

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