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經濟

九置物業減值44億 本業多賺2％

【明報專訊】本港零售銷售弱勢未扭轉，影響本港地產股投資物業估值再急跌，坐擁本港兩大旗艦商場海港城及時代廣場的九倉置業（1997）昨公布，計入投資物業重估減值淨額44.26億元後，中期轉蝕10.52億元（見表），2023年中期錄純利18.05億元，每股基本虧損為0.35元；撇除投資物業重估減值淨額後的基礎純利則增加2%至31.23億元，每股盈利為1.03元。九置派中期息每股0.64元，按年微跌4.48%，但維持派息總額佔本港投資物業及酒店基礎淨盈利的65%不變。

商場收入增 寫字樓下跌

集團旗艦物業海港城的整體收入增加5%，營業盈利上升3%，當中商場收入增加7%，營業盈利上升6%，出租率為97%；寫字樓部分收入下跌2%，營業盈利下跌5%。時代廣場整體收入穩定，營業盈利增加1%，當中商場收入增加4%，營業盈利上升6%，出租率為94%；寫字樓部分收入下跌8%，營業盈利下跌10%，出租率為87%。

在業績會上，被問到同業紛紛出招應對零售行業挑戰，當中早前置地與奢侈品牌租戶投資逾10億美元（約78億港元）升級香港置地廣場。主席吳天海在業績會上表示「集團同大小品牌一直都緊密合作，我哋嘅做法唔係搵埋10個、20個品牌一齊合作，去做場『大龍鳳』，會個別咁去做，按自己需要嘅做」，並形容九置向來做法是「少少似我哋平日會調理身體，就唔需要一次過大修。我哋平日係調理身體，經常都做緊。」

吳天海：人已復常市場未

談及本港零售銷售數據以雙位數急劇下滑，吳天海指出，海港城的情况與大市差不多，第二季銷售額仍然下跌，認為復常是「人復常」，但「市場未返晒嚟」。

他預料下半年零售並無太大變化，認為市道若與2018年比較是未回復，但與疫情期間比較是「比上不足，比下有餘」。不過下半年市况仍需視乎匯率及利率走勢，因強港元下會影響消費，而近日匯率下行，對本港零售業的影響稍為紓緩，但當金融市場波動亦可能令消費者「忍吓手先」。若利率及匯率雙降，將有助本港經濟及零售。

至於中期受累於非現金投資物業重估減值44億元導致集團虧損，他指集團物業重估一向較同行保守，資產淨值僅較5年前低16%。上半年減值44億元，商場及寫字樓均有減值情况，前者數值比較高，亦反映零售市場情况，若零售市場趨向穩定，甚至上揚，相信估值亦會趨穩；但若市場持續疲弱，亦不排除進一步減值需要。

相關字詞﹕大龍鳳 置地廣場 投資物業重估 時代廣場 海港城 零售銷售額 吳天海 九置 九龍倉置業

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