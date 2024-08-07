富途散戶：夜盤買盤被取消 賣盤變沽空錄虧損

本港多家券商表示，受到美股夜盤交易系統供應商Blue Ocean系統故障影響，令夜盤交易服務亦告受阻，當中有富途用戶於網上表示，自己周一的夜盤買盤被取消，但是開市後賣盤則被接受，因而由「賣變沽空」而虧損。

富途：調查及了解事故原因

是次「賣變沽空」事件的散戶於網上貼圖指出，於周一本港時間下午1時46分左右，以49.8美元買入500股納指3倍槓桿ETF（美：TQQQ）及其他股份，其後於同日晚上10時04分，以54美元成功賣出TQQQ的所有持股。但其後接獲富途系統通知，指有關期內的夜盤訂單已被上游取消，將對此時段的夜盤交易進行撤單處理。以周一盤後價格報55.96美元估算，估計事主少賺1.64萬元之餘，亦因「賣變沽空」虧損約7644元。

富途回應查詢表示，對上游供應商Blue Ocean夜盤交易系統故障為用戶帶來的不便，以及不良體驗深感抱歉，對於今次事件高度重視，立即展開調查及了解事故原因。