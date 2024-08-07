日股急彈一成台韓股升 港股續軟 日圓稍回落 摩通：套息拆倉盤未完

環球股市遭遇「黑色星期一」後，日圓升勢暫緩令拆倉憂慮減緩。其中周一步入技術熊市的日股，收復約三分之二失地，日經平均指數高開618點，之後升幅逐步擴大，最多漲3453點，高見34,911點，收市報34,675點，漲3217點，創有紀錄以來最大單日點數升幅，並終止連跌3日。

日股破紀錄漲3217點

韓國股市亦反彈，首爾綜合指數高開4%，其後升幅逾半成，收市升3.3%，創去年11月初以來最大單日升幅。台灣股市就反彈逾3%，台灣加權指數收復20,000點大關，收市升3.38%，創3年最大升幅。台股股王台積電（台：2330）更大升近8%，收報880元新台幣。

雖然日圓套息盤拆倉稍為緩和，但摩根大通全球外匯策略聯席主管Arindam Sandilya接受彭博電視訪問時稱，日圓拆倉尚未結束，至少在投機投資領域，只完成了50%至60%。日圓依然是最被低估的貨幣之一，而套息交易不太可能很快就恢復到日圓反彈前的水平，因為短期急劇波動對投資組合造成的技術損害很難消除。

相對日股報復式反彈，港股則見欲升無力，恒指高開162點，曾升210點，高見16,908點，惟之後掉頭向下，午後曾跌87點，低見16,611點，收報16,647點，是4月22日後收市新低，並連跌4日，累跌697點。國指跌24點或0.41%，收報5852點，惟科指微升3點或0.09%，收報3342點。

北水淨流入增至60億

大市成交金額964億元，較上日減少28%。北水淨流入59.87億元，較上日增加3.3倍。北水淨買入最多的個股是盈富基金（2800），淨流入達22億元；淨賣出最多的是匯豐控股（0005），淨沽出達2億元。

ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 升1.4%至75.25元，騰訊 （0700） 跌0.6%至354.4元，美團 （3690） 跌1%至105.6元。銀行股做好，匯控升1%至62.8元、渣打（2888）升2.8%至69.45元。中特估回吐壓力未除，中海油（0883）、中移動（0941）再跌逾1%至18.86元和70.6元。

分析：外圍若再跌 港股或試萬六

獨立股評人熊麗萍表示，以往外圍急跌，港股是「提款機」，但由於近年外資參與減少，故港股現時受外圍影響較小，認為港股暫時屬觀望，視乎美股、日股是真正轉勢還是調整，預期港股短期維持上落格局，如美、日股市反彈完後又再跌，港股有可能下試萬六點。

明報記者