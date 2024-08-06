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經濟

香港地產

一手今年1萬宗成交 緹外洋房逾10億沽

【明報專訊】綜合市場資訊，今年至今整體一手成交錄達1萬宗，相當2023年全年總數約1.08萬宗的93%；可留意的是，8月迄今一手市場以銷售餘貨為主，但不乏豪宅大額成交，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，繼今年3月以10億元、呎價逾8.6萬元售出院墅B後，最新以10.28億元售出院墅A，料創九龍屋苑式一手洋房做價紀錄。

創九龍屋苑式洋房新高價 呎價9萬

上述緹外最新成交洋房，實用面積為11,382方呎、花園面積逾1.3萬方呎，5房5套房另設5間工人房，附設的車庫提供兩個停車位，實呎高達90,318元，亦創項目呎價新高。

買家料獲逾1億元津貼

據成交紀錄冊顯示，買家需於明年1月31日前完成交易，除享提早入住外，亦獲樓價4.25%、即約4370萬元印花稅津貼，以及8800萬元家具津貼現金回贈，合共即逾1.3億元津貼。緹外自2022年10月銷售迄今累售22伙，吸金逾77億元，平均成交實呎逾6.3萬元。

雋睿連天台特色戶3098萬沽

其他成交方面，永義（1218）旗下九龍塘延文禮士道雋睿，最新售出1伙頂層連天台特色戶，為第2座8樓A室，實用面積973方呎3房1套間隔、連775方呎天台，連雙車位成交價3098萬元、實呎31,840元，買家享365天成交期。

另外，佳明（1271）旗下青衣明翹匯，亦以1500.6萬元售出第2座1樓A室連平台特色戶，實用面積808方呎4房1套間隔另連平台、實呎18,572元，項目所有平台特色戶悉數沽清。明翹匯現時餘下最後1伙分層戶，以及5伙頂層複式戶。

總結今年7月全月，一手市場成交重上逾千宗水平，主要由於3個全新樓盤先後以低價出擊，其中旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧意嵐，以首批139伙、折實均呎9988元作招徠，經過3輪銷售後，項目至今累售約335伙、套現逾11億元。

若以套現金額計，新世界（0017）、遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森系列，上月起先後推出柏蔚森I及III，至今共售284伙，套現逾19.5億元。

NOVO第3B期加推78伙 周五賣125伙

另新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3B期，加推4號價單涉78伙，折實均呎1.2萬元，另安排本月9日（周五），價單賣125伙，另外29伙招標。

相關字詞﹕尚逸 柏蔚森 黃金海灣‧意嵐 明翹匯 雋睿 緹外 一手新盤

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