百福3房500萬沽 業主料蝕四成

新都城3房售784萬 8年升值一成

此外，有放售多時的業主減價求售；美聯高級分區營業經理林健偉表示，將軍澳新都城一期第5座低層H室，實用面積698方呎3房間隔，原業主以825萬元放盤近一年，減價41萬元或5%，以784萬元易手、實呎11,232元；原業主2016年6月以712萬元購入，持貨8年，帳面賺72萬元或10%。

新元中兩房價錢倒退至8年前

新界二手成交方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗指標屋苑之一新元朗中心，新錄兩宗兩房戶成交，包括第4座低層G室，實用面積466方呎，原業主開價495萬元，議價後減27萬元或5.5%，以468萬元成交、實呎約1萬元，料為屋苑自2016年有兩房戶做價錄463萬元後，近8年來新低，惟原業主早於1994年以135.6萬元買入，持貨30年，帳面賺逾332萬元或2.5倍。

另新元朗中心第2座高層D室，實用面積485方呎，以630萬元沽出、實呎12,990元；原業主2019年3月以677萬元買入，持貨5年，帳面蝕47萬元或7%，連使費料實蝕約80萬元或12%。