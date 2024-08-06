家庭客10.8萬租富豪．山峯洋房

ONE INNOVALE 一房月租1.2萬

至於其他大型屋苑租務成交，利嘉閣首席聯席董事黃靜顏表示，粉嶺北新入伙盤ONE INNOVALE 的A座高層3室，實用面積約275方呎一房間隔、採開放式廚房設計，業主叫價1.25萬元，議價後減價500元或4%，最終以1.2萬元租出，實用呎租約44元；業主2022年以約418.5萬元一手買入，享租金回報約3.4厘。

CAINE HILL 一房呎租76元

市區屋苑租務方面，利嘉閣首席聯席董事張嘉榮表示，港島西半山堅道CAINE HILL高層A室單位，實用面積約288方呎一房連開放式廚房間隔，可望少海景，業主以2.5萬元放租，獲外區客洽租後減3000元或12%，以2.2萬元承租，實用呎租約76元；業主於今年3月即「撤辣」後，以約828.5萬元購入，租金回報約3.2厘。

中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角盈暉臺新錄本月首宗租賃成交，為第2座低層C室，實用面積455方呎兩房間隔，向西南望泳池景，以2萬元租出，實用呎租44元；業主於2015年2月以598萬元購入，持貨9年，現享租金回報約4厘。