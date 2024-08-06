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經濟
2024年8月6日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
地產股逆市升 恒指跌幅縮至247點 最多挫504點 中銀：港股估值吸引有望回升
眾淼暗盤升3% 每手帳面賺110元
內地財新服務業PMI升至52.1 勝預期
恒大向許家印丁玉梅等追討468億股息酬金
金管局：銀行三級制轉二級獲廣泛支持
周生生盈警 料中期少賺最多四成
消費模式轉變 永安百貨料轉蝕2.4億
碧桂園7月銷售額跌逾七成
受惠澳洲業務扭虧 中電中期多賺逾17%
OneDegree：貓迷博覽日均新保單超寵物節五成
馬駿倡港設綠色轉型金融規範 助防「假轉型」 宜促企業提供碳排放數據
籲內地與其他發展中國家互減綠色產品關稅
科技股重創 美股曾瀉逾千點 聯儲本周緊急減息概率一度達六成
比特幣最多再跌15% 虛幣市值減2.9萬億
商品捱沽 油價見7個月低銅價跌3.8%
楊智佳：經濟放緩影響微 Nvidia趁低吸
港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：中電派息穩健 避險之選
安聯投資：亞洲固定收益續現韌性三大關鍵主題
何民傑：財政赤字應怎樣計算
岑兆基：新質生產力 引領企業價值增長（二之一）
薛偉傑：國產「星鏈」計劃繁多 反令資源技術人才分散
技術取勝：中石化考驗低位承接力
劉思明：港股呈抗跌力 仍需小心外圍中期調整未完
周顯：倘氫能成形 中國料先拔頭籌
湯文亮：樓市已有人「摩貨」賺錢
信義玻璃家族2億買駿嶺薈兩洋房 買家包括創辦人子女及08奧運獎牌得主晏紫等
家庭客10.8萬租富豪．山峯洋房
百福3房500萬沽 業主料蝕四成
一手今年1萬宗成交 緹外洋房逾10億沽
豐泰放售開平道銀座式商廈 市值14億
如心園木化石主題餐廳開業
技術取勝：中石化考驗低位承接力
【明報專訊】建行或下試5元關口（圖）
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地產股逆市升 恒指跌幅縮至247點 最多挫504點 中銀：港股估值吸引有望回升
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湯文亮：樓市已有人「摩貨」賺錢
信義玻璃家族2億買駿嶺薈兩洋房 買家包括創辦人子女及08奧運獎牌得主晏紫等
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一手今年1萬宗成交 緹外洋房逾10億沽
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