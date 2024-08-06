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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：經濟放緩影響微 Nvidia趁低吸

【明報專訊】恒指昨日下跌247點，收報16,698點，主板成交1350億元，環球大跌市之下，港股交投亦明顯增加。

恒指繼續見3個月低位，跌勢卻明顯不如其他外圍主要股市，原因是港股近年缺乏外資青睞，匯率、金融貨幣政策亦自走一套風格，於是受到外圍市况影響度不高。與此同時，自從2018年中美矛盾發展至今，中國經濟疲弱、美國經濟進入衰退預期的情况下，互相不會出現交叉感染的情况。不過，恒指昨日已跌穿1月至5月升浪的黃金比率0.618倍，相比外圍股市更長期的弱勢，仍沒有可喜之處，即使擺脫外圍市場危機，人家受罪的同時，自己仍談不上面對理想的形勢。

環球避險情緒高漲，於港股市場上，高息股如中移動（0941）、建設銀行（0939）未能發揮資金避難所的作用，仍面對沽壓，難怪港股投資者感到氣餒。

環球股市急挫的原因，包括日本央行官員的加息宣言，以及上周五美國公布7月失業率快速上升，引發經濟衰退預期。日股昨大幅下挫，日經平均指數急跌12.4%，市場信奉的股神愛股五大商社股份，連日急挫，股價重返去年6月水平。

料美股走勢續強於日股

近年日股對於外資的吸引力，在於低息借取廉宜的日圓，再投入於較高息、低估值日股。日本加息掀起套息交易拆倉潮，外資向日央行施展狠狠的懲罰，爭相拋棄日股，近日跌幅相信嚇怕了不少外國投資者，持有一年的賺幅便因為兩周跌市完全蒸發，高位承接力偏弱，出逃亦很困難。日本央行的加息宣言，幾近失敗，惟近期股市跌幅龐大，需要好一段時間修復，當稍後市况回穩，受了日股教訓的國際投資者可能更偏好於流動性強大的美股，預計美股走勢將持續強於日股。

誠如上日的文章提及，美國失業率數據細項，不如外界看得嚴重，就業情况只是緩慢惡化。不過，美國經濟、股市其實是互相影響，假若股市大幅下跌，呈現負面財富效應，亦會加速就業情况惡化，聯儲局不能坐視不理，否則未來需要更大力度去減息救經濟，恐得不償失。早救勝於遲救，當局應心知這個道理。

根據利率期貨，市場預期聯儲局9月減息50點子至75點子概率急升，變相是市場倒逼聯儲局大手減息。而目前美國通脹已回落，就業市場亦放緩，聯儲局確實沒有忍手的必要，市場期望較大機會能夠達成。既然美股亦已呈現一輪恐慌拋售，以短線視角去看，情况不算很差。中期而言，只要聯儲局拿出足夠誠意來，美國大選前，應能穩住美股下跌的局面。

新產品延遲 Nvidia盈利前景仍俏

美股市場當中，受美國本土經濟影響度較低、同時受惠減息的股份，稍後或較受青睞。若以這樣的邏輯看，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）會較賺取廣告收入的谷歌（Alphabet）（美：GOOGL）、Meta（美：META）更佔先，畢竟財雄勢大的大型科企直至明年底前，仍爭奪Nvidia的新AI GPU，AI投資周期亦絕對跨越經濟周期，經濟放緩對Nvidia盈利前景難構成衝擊。即使面對新產品延遲3個月推出的不利消息，盈利前景影響仍不大，以美股盤前價98美元計算，2025年預測市盈率26倍左右，相比標普500指數的20.8倍，溢價僅25%。以Nvidia於AI訓練算力的環球壟斷地位及頂尖創新能力，長遠應不止值25%市盈率溢價，仍屬大型科企當中，趁低吸納之選。

[楊智佳 還看今朝]

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