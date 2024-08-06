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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：中電派息穩健 避險之選

【明報專訊】日本央行意外加息，加上美國非農就業數據不及預期，觸發市場恐慌。日圓急升引發套利交易平倉，加劇了股市跌勢，引發連鎖反應。由於美聯儲7月未減息，而惡化的就業數據，令市場擔憂美聯儲行動滯後，或引發經濟衰退。環球股市齊跌，日股跌幅居前，港股亦受影響，恒指上周跌穿萬七關口後，繼續向下，或試16,400點。本周有三名聯儲官員講話，市場關注其對經濟數據和減息時間的看法，而美國本周一、周四公布7月服務業PMI終值和初申請失業金人數，中國內地周五公布的CPI、PPI數據，也值得市場關注。

市况大幅波動，加上減息在即，派息穩健的公用股成資金避險選擇。中電（0002）昨日公布業績，截至6月底止上半年，股東應佔盈利59.51億元，按年增長17.61%，期內，收入440.86億元，按年增長1.81%。

上半年集團營運盈利在計入公平價值變動前增加22%至56.83億元，受惠於集團各業務表現穩健，以及 EnergyAustralia 的盈利改善所帶來的貢獻。

倘計入主要來自EnergyAustralia遠期能源合約的未變現公平價值收益和影響可比項目後，首6個月總盈利增長至59.51億元。香港能源業務盈利按年增長2.8%至41.65億元。澳洲市場按年扭虧為盈，賺6.11億元。印度市場按年升59.8%至2.03億元。中國內地業務盈利下跌28%至9.88億元，主要受核電投資組合受計劃大修工程影響。

中電第二次派中期息0.63元，與第一期及去年同期相同，預期股息收益率約4.5厘。其收入穩健，具防守性，若美國9月減息，有望受惠；建議67元左右買入，上望72元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕財經專欄 股海文蹤 黃雯怡

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