商品捱沽 油價見7個月低銅價跌3.8%

環球市况動盪之際，貿易商紛紛從有利可圖的交易套現，對工業原材料的淡倉增加。銅、黃金及原油等大宗商品價格下滑。國際油價刷新7個月低位。布蘭特期油昨晚曾跌穿每桶76美元，抹去今年以來升幅，見1月以來低位。紐約期油跌穿每桶73美元。倫敦金屬交易所（LME）的銅價最多跌3.8%。

大宗商品價格下跌，最初是由於對中國經濟增長放緩的擔憂。美國就業數據疲軟，加劇了市場的憂慮。Quantix Commodities投資者解決方案主管 Matthew Schwab表示，石油和銅等大宗商品市場，似乎已反映衰退，股市和債市也如是。Blue Line Futures首席市場策略師Phil Streible指出，從長遠來看，大宗商品都是很好的投資，但這取決於美國不會出現衰退、不會出現硬着陸，以及美聯儲會採取適當的行動。

此外，巴郡次季減少蘋果持倉近50%，iPhone組裝商鴻海精密（台：2317）及台積電（台：2330）各跌近一成。村田製作所（日： 6981）跌近14%，LG Innotek（韓：011070）跌逾一成，立訊精密工業（深：002475）跌7%。

（綜合報道）

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