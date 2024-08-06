科技股重創 美股曾瀉逾千點 聯儲本周緊急減息概率一度達六成

不過昨晚10時公布的美國7月ISM非製造業指數恢復擴張，由6月的48.8，升至51.4，擺脫4年來最嚴重的萎縮。就業分項指數及新訂單分項指數亦重返擴張區間，反映服務業動力較預期強。摩根大通交易部門表示，科技股的輪動可能「基本完成」，市場「接近」趁低買入的機會。午夜前三大指數跌幅略收窄。

美7月非製造業恢復擴張

對利率政策敏感的美國兩年期國債孳息率昨曾低見3.65厘，接近跌穿美國10年期國債孳息率水平，後者曾低見3.67厘。兩者昨均刷新一年低位，其後有所回升，反映部分市場人士趁機獲利。

市場對美國前景的憂慮，曾大幅推升減息預期。掉期市場昨曾一度顯示，交易員押注美聯儲在未來一周緊急減息的概率高達六成，遠早於9月中舉行的下次會議。美聯儲在原訂會議日程以外宣布減息極為罕見，只有出現嚴重風險，美聯儲認為不能等到下次會議，才會採取緊急行動。美聯儲上次緊急減息是新冠疫情初期。

市場押注美聯儲本周緊急減息的概率昨晚有所下降。明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）昨表示，現時利率可能「過於限制性」，只有在經濟過熱的情况才應該採取這種立場，而美聯儲將對經濟疲弱的迹象作出反應。

當被問及就業市場和製造業疲軟會否促使美聯儲採取行動，古爾斯比未承諾具體行動方針，並拒就美聯儲會否緊急減息發表評論。他稱美聯儲任務是實現就業最大化、穩定物價，並維持金融穩定，若任何環節的前景惡化，「我們將會修復它（fix it）」。

聯儲官員：就業轉弱 惟不似衰退

美聯儲上周三決定維持利率不變後，上周四公布美國ISM製造業數據及首次申領失業數據均顯示經濟轉弱，而上周五非農數據遠遜預期，更令市場憂慮經濟可能陷入衰退，令美股連跌兩天。古爾斯比昨強調，就業數據弱於預期，但看起來不像衰退。

高盛的經濟學家將美國明年經濟衰退的可能性，由15%提高至25%，但強調即使失業率大幅上升，美國經濟衰退的風險仍然有限，因為經濟「整體良好」，不存在重大金融失衡，而美聯儲有很大的減息空間。高盛預計，美聯儲將在9月、11月和12月，各減息0.25厘。花旗和摩根大通則預計，美聯儲將在9月和11月，各減息半厘。

美聯儲一直關注減去通脹後的「實際聯邦基金利率」。當通脹率下降，而美聯儲仍不減息，實際利率將會上升。目前實際利率約2.73厘，相比美聯儲官員預期的長期實際利率為接近0.5厘，反映減息空間可觀。

彭博社專欄作家Marcus Ashworth表示，美聯儲上周放棄減息，若現在緊急減息只會適得其反，股市下跌是由於套息交易的平倉活動，而「不是對經濟衝擊的反應」，美國經濟沒有任何問題，美聯儲沒有理由介入。交易員最新押注，美聯儲今年底前減息至少1.25厘，相比一周前預期的減幅為半厘。

（綜合報道）

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