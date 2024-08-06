馬駿倡港設綠色轉型金融規範 助防「假轉型」 宜促企業提供碳排放數據

明報記者 邱潤青

馬駿強調，香港的5萬幢高碳樓宇、汽車、航運及碼頭均需逐步邁向低碳或零碳。在描述及驗證其轉型成果時，香港政府應要求轉型企業提供詳盡的轉型計劃，計劃中需包含當前碳排放數據、減排目標，以及技術、融資和治理的具體安排。鑑於部分企業尚未掌握製作轉型計劃的方法，政府可將轉型計劃的所有關鍵要素均列入固定表格，形成清晰明確的指南並提供給企業填寫，降低企業編制轉型計劃成本，調動相關企業積極性。

低碳改造學校機場創造需求

馬駿指出，香港在綠色科技領域也存在發展空間。目前香港的綠色金融工具多以貸款和債券為主，這類債務性融資工具難以承受科技創新的高風險。因此，需要更多私募股權和風險投資基金進入綠色科技領域，促成技術研發及低成本、規模化使用。而面對現階段香港對儲能、節能等綠色科技的巨大需求，馬駿建議，政府應跨部門協調合作，率先創造需求，大力發展與本地場景相關的綠色技術研發和企業培育。如綠色建築方面，政府可以考慮率先對學校、醫院及機場等自有物業進行低碳改造，以需求創造香港落地綠色技術企業的訂單，成為孵化和培育本地科技企業的首個撬動力。

另一方面，綠色科技公司需要利用數據服務做運營管理和市場開拓，使用各類方法工具提升運行效率和節能減碳，催化了龐大的服務需求。馬駿稱，香港作為內地及東南亞地區的綠色項目示範基地，尤為適合提供綠色科技服務方案。香港培育完善的服務項目可以迅速輻射到內地、東南亞等更廣闊的市場。

政府可向企業推綠貸利息補貼

此外，馬駿建議，香港可建立綠色金融的公共平台，為綠色項目和金融機構提供高效對接渠道。目前金管局已發布可持續金融分類目錄，待分類目錄正式落地後，符合綠色標準的項目都可進入該平台，所有銀行均可在此有效率地對接綠色項目。

此外，香港政府可以考慮向使用公共平台的企業綠色貸款提供如利息補貼等激勵機制，引導企業及銀行使用平台高效發展綠色低碳產業。