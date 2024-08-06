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經濟

受惠澳洲業務扭虧 中電中期多賺逾17%

【明報專訊】中電控股（0002）公布中期業績，澳洲業務扭虧令純利按年增17.6%至59.51億元；每股盈利2.36元，第二期中期股息維持派0.63元。首席執行官蔣東強表示，中電一直採取穩健的派息政策，會因應業務增長來調整相應股息，若情况許可並得董事會批准，便會增派股息。

明報記者 黃志偉

CEO：倘業務見增長 增派股息

期內澳洲EnergyAustralia扭虧賺6.11億元，去年同期虧損5.90億元。蔣東強指上半年部分價格較低的遠期合約到期後調高相關能源價格，加上客戶業務能收回成本，均對公司業績有正面影響。不過，當地零售業務市場競爭仍然激烈，料該情况會持續至下半年，而且能源價格高企，對公司營運成本構成壓力。中電的財務報接提及，部分業務收益被在加劇的市場競爭中給予零售客戶更多折扣所抵消。

倘國際燃料價續降 會調整電費

中電在香港的核心電力業務保持穩定，分部營運盈利按年微增2.8%至41.65億元。談及本港電費走勢，蔣東強稱，隨全球能源價格繼續放緩，香港客戶業務今年首8個月的減幅約2%，8月燃料調整費較1月低2.7仙。若下半年國際燃料價格繼續下降，電費便會相應調整。

中電於業績報告中提及中電中國可於中期內、把可再生能源組合的規模擴大一倍，蔣東強表示公司現時在內地可再生能源組合規模大概是2000兆瓦，在建項目規模有1400兆瓦，加上正在展開的項目，中期目標可加大至5000至6000兆瓦，主要為風能和太陽能。他續稱，公司目前在約15個省市有50多個項目，包括山東、江蘇、雲南和廣西等，同時在其他省份尋找投資機會。

另一方面，財務總裁紀安立（Alexandre Jean Keisser）稱，截至今年6月底止公司債務為588億元，固、浮利率比例為52%對48%；又指現時集團利率水平仍低於4%，屬不俗水平。

相關字詞﹕電費 派息 中期業績 中電控股

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