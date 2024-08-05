2000呎特色客房洋溢法式情調

雙套房設計 備餐間配套齊

以頂層2803室而言，面積約2000方呎，採雙套房設計；李簡鳳玲表示，設計師以柔和色系作為室內主調，配搭布藝梳化、特色造型椅（Designer Chair）、木製家具等，希望令住客擁有舒適恬靜的起居環境，具有家的感覺。

設衣帽間 具充裕收納空間

套房設有備餐間，廚櫃和配套電器齊全，除提供電磁爐、雪櫃、洗碗碟機等較大型家電外，酒店亦會提供諸如多士爐等小巧家電，讓長住租客起居生活更便利。至於兩間套房，均附設衣帽間，為住客提供充裕收納空間，同時配備King's Size雙人大牀，而主人套房洗手間採用乾濕分離佈局，令感覺更雅潔。

此類特色客房位處頂層，擁開揚景觀，其中廳區向南，主要望政府大球場、渣甸山一帶；主人套房向北，除座擁銅鑼灣市區景緻外，亦可瀏覽維港、九龍一帶遠景；另一套房向東，望維園和東區市景為主。

（發展商專訪）