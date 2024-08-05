布少明：「租升息跌」可支持樓市

日前聯儲局公布最新議息結果，息率維持不變，更為重要的是，該局暗示9月大有機會減息，原因是美國6月消費者物價指數（CPI）已連跌3個月至3%，令通脹回落至2%的目標取得進展，而且美國就業增長放緩，令9月開始減息高唱入雲。一旦減息周期正式開展，相信未來本港按揭利率或跟隨回調，加上租金有持續攀升之勢，料將扭轉當下「供貴過租」局面，在「租升息跌」下，料一眾租客及準買家「轉租為買」意欲增，為樓市帶來支持作用。

上文提及內地生等持續來港，對租樓需求殷切，但近期有傳媒報道指出，有內地生透過無牌代理租賃香港物業，並在此疑似騙案中蒙受金錢損失，所以租樓買樓人士理應提高警覺，始終自行租買物業，難免會涉及金錢安全、業權問題及法律問題等潛在風險，所以應委託受地監局規管的持牌地產代理協助交易，大公司品牌更有保證，以保障自己權益，以免因小失大。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]