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經濟
布少明

投資策略

布少明：「租升息跌」可支持樓市

【明報專訊】負資產繼續纏繞本港業主？日前金管局公布，截至6月底，負資產住宅按揭貸款數字約3.03萬宗，雖然按季減少約5.5%，但依然處於3萬宗以上，相信主因是樓價持續回落。「美聯樓價指數」最新報131.8點，按周跌約0.17%；較紀錄高位則跌約25.65%，難免令部分按揭成數較高的人士淪為負資產。筆者認為，業主毋須過分憂慮，因為失業率仍處低位，與過往負資產與失業率雙雙高企的局面截然不同。再者，近期內地與香港政府接連推出不少刺激本港經濟的措施，配合愈來愈多內地生、外來高才專才及其受養人持續湧港，有助帶動經濟及樓市表現，相信「負資產」問題應不會再進一步發酵。

日前聯儲局公布最新議息結果，息率維持不變，更為重要的是，該局暗示9月大有機會減息，原因是美國6月消費者物價指數（CPI）已連跌3個月至3%，令通脹回落至2%的目標取得進展，而且美國就業增長放緩，令9月開始減息高唱入雲。一旦減息周期正式開展，相信未來本港按揭利率或跟隨回調，加上租金有持續攀升之勢，料將扭轉當下「供貴過租」局面，在「租升息跌」下，料一眾租客及準買家「轉租為買」意欲增，為樓市帶來支持作用。

上文提及內地生等持續來港，對租樓需求殷切，但近期有傳媒報道指出，有內地生透過無牌代理租賃香港物業，並在此疑似騙案中蒙受金錢損失，所以租樓買樓人士理應提高警覺，始終自行租買物業，難免會涉及金錢安全、業權問題及法律問題等潛在風險，所以應委託受地監局規管的持牌地產代理協助交易，大公司品牌更有保證，以保障自己權益，以免因小失大。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

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