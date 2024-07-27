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經濟
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：博正股反彈 匯控購25808

【明報專訊】美國製造業數據遠差過預期，市場對美國減息預期升溫，市場憂慮環球主要央行利率趨降，或對銀行淨息差有負面影響。匯控（0005）股價上周反覆，周三業績公布後一度升抵70元大關，惟升勢未能持續，隨後兩個交易日累跌約6%，重返65元水平，是4月底以來最低，後市或留意100天平均線（65.6元）會否有支持。

如投資者認為正股有望回升可留意匯控購（25808），行使價78.175元，實際槓桿13.9倍，2025年2月21日到期。如認為正股或進一步下跌可留意匯控沽（24875），行使價56.592元，實際槓桿15.3倍，2024年11月14日到期。

恒生（0011）公布業績後持續受壓，一度跌穿90元關口，如以上周五收市價90.75元計，4日累積跌幅約12%。如投資者計劃部署反彈可留意恒生購（26235），行使價109.1元，實際槓桿7.3倍，2025年8月25日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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