袁國守：環球小股災 「少做少錯」為妙

亞太區方面，日央行宣布加息，加上幾近肯定聯儲局將於9月展開減息周期，美日息差料收窄，刺激日圓急彈，日經指數周五瀉5.8%。此外，英特爾（美：INTC）業績遜預期，晶片股頓成跌市重災區，由於韓國及台灣依賴晶片出口，故兩地股市亦急挫，上周五分別跌3.6%及4.4%。

港股自然無運行，連跌三周，共瀉1347點或7.4%，利好消息欠缺下，料維持弱勢格局；技術上，恒指或下試今年3至4月的反彈阻力位，即約16,800點。面對當前市况，「少做少錯」為妙，即使有意入市，應堅守揀股不揀市策略，今期封面故事主角法國外貿銀行吳卓殷表示，比較看好防守力強的公用股，不妨參考。最後一提，本港踏入業績期，中移動（0941）本周四（8日）公布中期業績，而騰訊（0700）將於下周三（14日）放榜，宜預留時間「做功課」。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]