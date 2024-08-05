溫傑：匯控業績佳 候低分注吸

以往在節目中，筆者曾經分享過匯控會將市場對其業績作出統計，並放在網站上供投資者閱讀，因此最終數據公布後，大家好容易知道是次業績是否優於預期。另外，我們會專注於4部分： 收入（包括利息收入及其他收入兩項）、營業支出、預期信貸損失（Expected Credit Loss，ECL），以及列帳基準除稅前利潤。當然，派息及回購金額亦是重點。

以下會針對匯控第二季季績，判斷其投資前景。次季收入165億美元，按年跌2億美元，但略優於市場預期的161億至162億美元。當中，利息收入達109億美元，遠高於預期，並足以抵消其他收入對整體收入的影響。營業支出為81億美元，一如預期按年有所增加，惟略低於預期的82美元。重點是預期信貸損失只為3億美元，減少6億美元，亦遠低於預期。因此，與預期比較，基於收入較高而信貸損失及支出均較少，利潤自然勝預期。最終匯控第二季列帳基準除稅前利潤較2023年第二季增加1億美元至89億美元，明顯高過預期，反映業績理想。

派息方面，董事會已通過派發第二次股息每股0.1美元，符合預期。據管理層所講，今年股息派付比率的目標基準為50%，初步預計繼第一及第二季各派息0.1美元後（不包括特別息），第三及第四派息金額將分別為0.1及0.21美元，現價計，息率非常吸引。集團亦會展開最多達30億美元的股份回購，預計於3個月內完成，此回購金額為市場預期的上限。我們相信，高息及持續回購將支持其股價表現。

展望未來，集團行政總裁祈耀年表示，即使在減息環境下，有信心能實現收入增長，並提出新指引，2025年平均有形股本回報率約為15%（與今年一樣）。預示就算美國將於9月重啟減息周期，管理層對整體營運及業績有一定信心。另外，管理層亦上調了今年銀行業務的淨利息收益預期至約430億美元。中長期而言，集團繼續預期客戶貸款將錄得中單位數的按年百分比增長，有助減低息差收窄對利息收入的影響。至於其他指標，預計2024年預期信貸損失提撥佔貸款總額平均值的百分比將介乎30至40個基點的中期規劃範圍，預示後續仍要留意相關撥備對盈利的影響。簡言之，若環球經濟顯著轉差（或市場較擔心的內地商業房地產市場情况未有改善），或會令預期信貸損失回升，拖累盈利表現。而今年的成本增幅指引約5%，反映支出上升的情况或毋須過分擔心。

連續兩季業績理想，配合高息及回購等因素，自然利好股價表現。只是隨着其股價位於近年高位，遠勝大市，建議待每次回調才分注吸納。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]