鄺翠玲：年金配合投資增值 退休更有保障

在過去的15年，李先生已習慣每月儲蓄4000元，現在投資相連保險期滿了，他也希望這每月4000元能用得其所，不要因為銀行戶口多了錢而胡亂消費，但人已到中年，太長的供款期也不是所願。

筆者有以下看法：

1）筆者也不建議太長的供款期，但4000元的儲蓄額也不大，若只是兩三年的供款期，就算讓它滾存至70歲，也只能是杯水車薪，做不出太大的效果，平衡幾方面的考慮後，筆者建議李先生採用10年供款期，總儲蓄額48萬元，供滿後讓它靜靜地滾存10年，相信也是個不錯的選擇；

2）那麼採用什麼儲蓄/資產增值策略呢？由於之前投資相連保險在期滿後，資金會繼續投放在投資市場，那麼這每月4000元儲蓄便不建議放入投資市場了，另外也要留意是否有「鎖定回報」這類的安排，以免風險太高。

3）李先生可考慮一個年金方案，10年供款期完結後，可先讓它滾存10年，在70歲時戶口價值近90萬元，整體回報約86%，以20年供款及滾存期計算，平均年回報約4.3%；假若所有事情都不似預期，仍有每年2%的保證利息，是一個重要的安全網。

年金可平衡風險 製造持久現金流

4）為何選擇年金方案呢？主要目的是平衡風險、製造穩定而持久的現金流，以支援日後退休生活。由於李先生的僱主是採用強積金，在65歲時估計會有一筆約150萬至200萬元的強積金資金，粗略估計可支持8年至10年的生活費，之後便要「食老本」了，而由於年均壽命不斷延長，老本可支持多久、「究竟是人長命還是錢長命？」也是讓很多人迷惘的煩惱，而年金方案正可填補這個空間，讓長壽的人有多一點的生活費。

戶口平均年回報或逾3%

5）李先生若由70歲開始才提取年金，直至離世，那麼他每年可提取約78,000元（平均每月約6500元），配合每月1620元的生果金（高齡津貼），他共可提取約8100元津貼，令退休生活更充裕。而至100歲時的總年金可達233萬元，是70歲時戶口價值的2.6倍，這30年「既有得使，又有得增值」，戶口的平均年回報仍有3.2%，是不錯的選擇。

6）李先生也可考慮把太太也列作年金受益人，一旦自己先行離世，太太仍可每年領取年金作為自己的生活費，直至離世，兩夫婦也多了一份保障。

此外，坊間有另一方案──香港年金也能提供長遠而穩定的收入，對李先生是否合適呢？香港年金在派發年金這一個功能上是和剛才提出的方案十分類似的，但香港年金基本上是把投進的資金分段發放給客人，談不上任何資產增值的功能，更重要的是香港年金只接受一整筆資金的投放，並不接受「先定期供款、再滾存」這個模式，所以暫時不能相提並論。

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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