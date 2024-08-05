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經濟
楊智佳 還看今朝

投資策略

楊智佳：標指估值貴 須進取減息支撐

【明報專訊】恒指上周五下跌359點，收報16,945點，主板成交1005億元。環球股市度過了「黑色星期五」，先是市場對於日本央行的連環加息宣言不買帳，日圓單日升近2%，日經平均指數急挫5.8%，為2020年3月因疫情爆發股災以來最大單日跌幅，並錄近半年低位。

負面消息浪接浪，美股上周五開市前，勞工部公布失業率由4.1%升至7月的4.3%，觸發了美國經濟衰退的先行指標「薩姆規則」，失業率的3個月平均值比12個月低位高出0.5個百分點，意味經濟將陷衰退。標普500指數周五下挫1.8%，報5346點，為一個半月低位。

美今輪失業率升料衝擊消費微

美國投資者最擔心的事情就是失業率高於5%，不過，今次失業率上升並非由金融危機感染過來，或不至於快速上升。假如失業率上升，拖累消費，美國企業盈利減少，進而加劇裁員，再拖累消費，便形成惡性循環。美國聯儲局務必阻止這種現象發生，問題是，美國就業及消費是否如此嚴峻？聯儲局減息是否能阻止壞情况發生？

上周五晚公布的美國失業率，其實沒表面數據般嚴重。單計颱風因素導致7月份的暫時被遣散人數，便達24.9萬人，以美國不足1.7億的勞動人口計算，相當於失業率上升0.15%，佔了7月升幅的大部分。若撇除這一部分，美國失業率應該是輕微上升不足0.1%，當然，情况仍不理想。

就業市場冷卻對美國消費的影響，或不如預期嚴重。根據數據，美國有一半行業增加招聘，包括醫療、建築、酒店等行業。職位減少的行業包括資訊科技及金融業，分別下降2萬及8700人，這兩個行業的高薪人士比例較高，失去職位亦未必影響消費。換言之，此輪失業率上升，對美國消費的衝擊較輕。然而，每次議息減息0.25厘，對經濟刺激只是隔靴搔癢，難救目前就業市場放緩的近火。利率期貨顯示，美國9月減息0.5厘的機會達到78%，減息0.75厘的機會亦達22%，其實非常合理。甚至，最終9月減息1厘亦不要太驚訝，反正過往聯儲局亦試過多次單次減息1厘，這種激烈減息才對刺激經濟起到作用，一次減1厘，相比分4次、每次減0.25厘，功效好上太多。

股市大跌，某程度上是倒逼聯儲局以更進取方式減息刺激經濟，從而支撐早已透支減息的美股市場，以目前的高估值，標普500指數市盈率27倍， 絕對需要進取的減息才能支撐。

聯儲若果斷出手免衰退 美股仍可破頂

8月22日起，一年一度的Jackson Hole會議召開，聯儲局主席鮑威爾於下一次失業率數據及9月議息前，很大機會為減息策略一錘定音。鮑威爾早已提及，假如出現市場危機或經濟出現風險，聯儲局絕對有足夠工具去應付，反映聯儲局本身早有預備於問題出現之際，果斷出手，假如能挽回投資者信任票，讓市場相信聯儲局能透過激進減息、令美國經濟逃過衰退，美股仍有條件再破頂。

8月22日之前，美股如何面對這段消息的真空期，尤其重要，目前預計走勢會相當反覆飄忽，假如標普500指數於8月22日前轉呈反覆上升狀態，Jackson Hole會議前指數明顯較目前為高，反映投資者押注鮑威爾加碼放鬆貨幣政策，8月22日關鍵日子後，上升機會仍大。

至於日本央行的加息宣言，震撼環球市場，預計面對股市暴瀉，日央行最終的行動難如前理事門間一夫所述般激進，他預計今年10月、明年1月將持續加息。估計日央行實際行動會取得平衡，好讓市場冷靜。

日前提及的美國減息概念股創科實業（0669），預計周一開市早段亦會受創，其後走勢或比預期反覆一點，初步相信90元仍能獲支持。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

相關字詞﹕財經專欄 楊智佳 還看今朝

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