下一步擬打入大馬印尼度假村

他說：「內地代工廠也半開玩笑的說，你們搞咁多嘢，最終會生產幾多部？我們也希望，在開始投產後的三幾年內，累積產量至少達到1000部或以上。對於一款硬件來說，這才比較有意義。」

因此，除了在本地推廣之外，由今年初開始開拓新加坡市場。劉浩超稱，之前曾經到新加坡考察，刻意逛當地多個公園，找管理員談話。結果，他的雙腳被蚊針到「似豬腳」，令他深信當地有商機。原來新加坡面對的登革熱風險比香港大，當地政府會根據每區的感染人數，分成紅區或黃區等，並且經常更新資料，提醒國民要小心。

星經銷商負責當地上門服務

於是，該公司今年初在新加坡成立分公司，找到當地一家經銷商合作，負責當地的上門服務。之後靠網上搜尋，聯絡到當地一些私人屋苑管理公司，說服對方採用。不過，他也承認，若要打入當地組屋屋苑，會比較複雜和困難，相信需要好一段時間。這情形好像要打入香港公共屋邨和公園般，需要先獲得食環署認同，可以取代一向使用的石油氣滅蚊機。現時該公司先接觸馬來西亞和印尼一些度假村，希望會較快做出成績。

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