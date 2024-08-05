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經濟
新經濟新天地

本地研發高效滅蚊機 混合技術誘蚊

【明報專訊】蚊子可以通過吸血，傳播登革熱、瘧疾、黃熱病、寨卡病毒、絲蟲病、日本腦炎等多種嚴重疾病，被視為最危險的昆蟲之一。有本地初創公司發覺，市場上大多數滅蚊機只是使用一兩種方法來誘蚊，還有很大的改善空間，於是自行研發出一款集合多種技術來誘蚊的滅蚊機，除了獲得本地屋苑和學校採用之外，更出口到新加坡。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

香港霧業創辦人劉浩超表示，該公司以往主要是為商業機構提供噴霧機來降溫。大約3年前，他們開始留意到，香港市面上的滅蚊機大都只靠一種方法來誘蚊，不是十分有效。

例如，私人屋苑使用的滅蚊機，通常都只使用紫外光來誘蚊。但紫外光誘蚊只是在晚上比較有效，在日間陽光充沛時，基本上沒有什麼作用。因為陽光中包括了紫外光，令到滅蚊機的紫外光在日間不太突出。

香港霧業：紫外光誘蚊日間作用不大

至於公共屋邨或公園常用的石油氣滅蚊機，則是利用催化作用來氧化石油氣，從而產生包含二氧化碳以及溫度和濕度都近似人體呼氣的氣體，以吸引蚊蟲。被吸引飛至的蚊蟲會被滅蚊機表面的貼紙黏着，或者被滅蚊機的真空器吸入蚊網內，直至死亡。相對來說，這個方案在日間和夜間都有作用，但要接駁一罐石油氣，很多私人屋苑和學校都認為多少有些潛在風險，覺得不太安心和美觀。

劉浩超指出，可以吸引蚊子的因素至少包括：特殊氣味、二氧化碳、溫度（接近人體體溫）、濕度、紫外光、顏色（如黑色）等。但即使德國和中國內地公司推出的滅蚊機，通常很少同時使用超過兩個誘因。

例如，德國公司滅蚊機通常會同時放出二氧化碳，以及利用誘蚊片釋放特殊氣味來誘蚊，但沒有使用紫外光等其他方法。由於它們的外殼大多用塑膠製造，又要外接體積偏大的二氧化碳氣樽，外觀不太好看，香港的私人屋苑通常都不太喜歡。此外，部分產品需要用水來稀釋誘蚊片的成分，再揮發來誘蚊，故需要人手定時加水。

至於內地公司的滅蚊機，通常聲稱使用「紫外光＋溫度」、「紫外光＋氣味」，或「紫外光＋二氧化碳」。但該公司測試過，有部分聲稱使用「紫外光＋二氧化碳」的內地滅蚊機其實是造假，實際上不能釋放二氧化碳。

同時用汗味二氧化碳等誘蚊

所以他萌生念頭，希望集各家大成，自行研發一種同時使用多種方法來誘蚊的高效滅蚊機。他的構思是同時使用特殊氣味、二氧化碳、紫外光三者來誘蚊，連機身也採用全黑色，來增加誘蚊能力。而在滅蚊機內，還裝有一部風扇，以主動將飛入或飛近機內的蚊蟲吸入圍上捕蚊貼紙的蚊袋內，直至風乾死亡。至於滅蚊機的安裝地點，會選擇稍為潮濕的位置。

該公司約3年前開始研製這款滅蚊機，先後組裝幾部原型機測試，直至去年中開始定型，委託內地的代工廠生產。劉浩超表示，他們先後試用過多款誘蚊片，包括模擬人體汗味、草青味、酒味，每片採購價由數十元至近200元的都測試過。最後覺得一款由德國公司生產、模擬人體汗味的誘蚊片的效果較佳，成本也較合理。

每部滅蚊機月租500至1000元不等

至於二氧化碳氣樽，由於本地兩家氣體供應商的產品高2至3呎，無法收藏在滅蚊機內，一度令他們相當頭痛。幸好後來找到一家內地公司，可以供應小型二氧化碳氣樽，解決了氣樽內置問題。

這款滅蚊機由去年中開始量產，主要出租給本地私人屋苑和學校，安裝在戶外地方。視乎客戶租用數量和地點，每部滅蚊機月租由500至1000元不等；租金包括該公司員工每月上門一次更換誘蚊片、二氧化碳氣樽、捕蚊貼紙，以及清理蚊袋。

在實際使用過程中，該公司發覺，這款滅蚊機除捕蚊之外，亦能夠捕捉到同樣會吸人血的蠓，因為後者也會被人體汗味和二氧化碳吸引。此外，還有飛蛾等趨光的昆蟲，以及小量壁虎（因爬入機內吃蚊）。

年初出口星 多地申專利

今年初，該公司開始將這款滅蚊機出口到新加坡，供應給當地私人屋苑。至今，這款滅蚊機累積生產約300部，包括兩個細分型號，分別使用交流電和太陽能來供電。

該公司亦已在多個地方申請專利。劉浩超相信，不論是其機價還是運作成本，都低於石油氣滅蚊機，尤其是機價。由於打入了新加坡市場，他保守估計，今年餘下時間至少會再生產100部。此外，也考慮再推出一款二氧化碳增量版，內置多一個二氧化碳氣樽，以及再優化其太陽能版本，例如改用較新的太陽能光伏板。

[新經濟新天地]

相關字詞﹕登革熱 石油氣滅蚊機 太陽能 紫外光 汗味 二氧化碳 誘蚊 劉浩超 香港霧業 滅蚊機

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