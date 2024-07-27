明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

安永：港下半年IPO少新項目 稱市場若要改善須靠內地經濟好轉

【明報專訊】港股首次公開招股（IPO）持續淡靜，會計行業近年面臨不少挑戰，安永香港及澳門區主管及合伙人李舜兒表示，下半年會計行業環境有見逐漸復蘇，重回正常軌道，有過去暫停的上市項目重啟討論，但仍較少新項目；她認為本港IPO市場若要改善，關鍵仍取決內地經濟好轉，令內地企業及居民信心見好轉，才能吸引外資重投中資股市場。

明報記者 歐陽偉昉

安永6月發表報告，統計今年上半年本港新股集資額121億元，維持全年集資500億元的預測。李舜兒表示，今年以來港股IPO不算太差，不過集資銀碼較小，企業主要來自內地缺乏大型國際公司，因為以同類企業而言，港股能提供的市盈率較外地市場為低，而歐洲環保在投資者、社會支持等有較佳生態圈，吸引環保類公司在歐洲上市。

冀A股公司特專科企赴港上市

另一方面，她認為現時內地需求疲弱，企業缺乏業務擴展機遇，故並沒必要上市集資，故本港IPO市場若要改善，內地經濟好轉至關重要，這包括關稅問題，地緣政治緊張局面能否改善、企業、居民信心能否回升，都足以左右外資會否重投內地股票市場。她期望未有在港IPO企業或A股上市公司，會選擇到港雙重上市，加上最近生效的特專科技公司上市規則（18C），可帶動更多企業在港上市。

港拓家族辦公室有不少市場空間

除審計外，安永業務範疇亦有戰略與交易、稅務和諮詢。李舜兒表示，氣候及可持續變化對諮詢業務有不少幫助，例如為綠色項目進行認證、氣候風險管理、為銀行設計氣候影響模型以符合披露要求等。內地企業若他們有集資、發行綠債需要，安永可為他們進行年度認證，向投資者確保資金用於綠色項目。

李舜兒亦對近年本港着力發展的家族辦公室寄以厚望，家辦在建立架構、營運模式、進行投資，有稅務處理需要，確保財務私隱同時符合全球稅務和監管要求。及後家辦進行企業收購，將連帶交易諮詢、盡職審查需求。她指目前不少資產達數十億的家族，主要仍依靠傳統經紀買賣管理資產，隨着新一代接班，家辦有不少市場空間。

除了投資外，李舜兒指不少第二代樂意慈善捐獻，該行可為慈善與捐贈提供法律指導，幫助客戶理解並遵守相關法規，確保捐贈活動的合規性，他們亦有物流諮詢服務，有助改善捐贈物品的運輸與分發效率。一些家族遺留古董、名畫等藝術資產，他們可協助繼承人如何管理，例如捐贈、讓公眾觀賞等。

人工智能應用近兩年迅速發展，有意見認為人工智能善於快速準確處理大量數據，未來或會取代會計師工作，不過李舜兒認為不需要擔心，因為審計項目一直過度勞工密集，但審計費用不能增加太多，令審計行業工資水平難以提高和其他專業人士競爭，新人入行兩年便離開，「少了很多人讀會計，根本是你想要人都沒有」，人工智能取代部分重複工作，雖然過程會有陣痛，但審計行業仍需人手，反而可以拉高工資水平吸引新人入行。

相關字詞﹕李舜兒 可持續發展 家族辦公室 會計師 人工智能 安永

上 / 下一篇新聞

渣打：減息利財管貸款業務 非利息收入基礎佳 助彌補利息收入減
渣打：減息利財管貸款業務 非利息收入基礎佳 助彌補利息收入減
獲摩通唱好 料對冲助淨利息收入更強韌
獲摩通唱好 料對冲助淨利息收入更強韌
大行看好騰訊季績 大摩料總遊戲收入升8%
大行看好騰訊季績 大摩料總遊戲收入升8%
阿里下周放榜 受惠淘天「618」交易升12%
阿里下周放榜 受惠淘天「618」交易升12%
法國外貿銀行吳卓殷：港經濟料放緩 較看好公用股
法國外貿銀行吳卓殷：港經濟料放緩 較看好公用股
星展謝家曦：港息暫難大降 樓市料續受壓
星展謝家曦：港息暫難大降 樓市料續受壓
訊飛連年虧損 研發蠶食毛利
訊飛連年虧損 研發蠶食毛利
籲推動民企產學共融 加速灣區融合
籲推動民企產學共融 加速灣區融合
據報劉強東卸任CEO後 海外遙距領導京東
據報劉強東卸任CEO後 海外遙距領導京東
華潤醫藥附屬斥68億 購天士力醫藥28%股權
華潤醫藥附屬斥68億 購天士力醫藥28%股權
本地研發高效滅蚊機 混合技術誘蚊
本地研發高效滅蚊機 混合技術誘蚊
下一步擬打入大馬印尼度假村
下一步擬打入大馬印尼度假村
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠新補貼 比亞迪Call 23184
劉思明：受惠新補貼 比亞迪Call 23184
楊智佳：標指估值貴 須進取減息支撐
楊智佳：標指估值貴 須進取減息支撐
張兆聰：短線投機可沽空VIX
張兆聰：短線投機可沽空VIX
伍禮賢：海外新訂單7年最多 中國中車逆市升
伍禮賢：海外新訂單7年最多 中國中車逆市升
涂國彬：幣策政局有變 金價突破向上
涂國彬：幣策政局有變 金價突破向上
投資者及理財教育委員會：「跨境理財通」開戶投資前須做足功課
投資者及理財教育委員會：「跨境理財通」開戶投資前須做足功課
袁國守：短炒業績股 吼中移動騰訊
袁國守：短炒業績股 吼中移動騰訊
謝偉銓：「樂建居」賣地機制宜調整 減流標
謝偉銓：「樂建居」賣地機制宜調整 減流標
減息前 買短期儲蓄保鎖定高息
減息前 買短期儲蓄保鎖定高息
沈永年：灣區汽車售後服務多元化
沈永年：灣區汽車售後服務多元化
鄺翠玲：年金配合投資增值 退休更有保障
鄺翠玲：年金配合投資增值 退休更有保障
陳正犖：美元料走軟 歐元英鎊未來3個月看好
陳正犖：美元料走軟 歐元英鎊未來3個月看好
許健生：推的士車隊 亡羊補牢未為晚
許健生：推的士車隊 亡羊補牢未為晚
溫傑：匯控業績佳 候低分注吸
溫傑：匯控業績佳 候低分注吸
袁國守：環球小股災 「少做少錯」為妙
袁國守：環球小股災 「少做少錯」為妙
林少陽：外圍颳風暴 港股或成避風港
林少陽：外圍颳風暴 港股或成避風港
技術取勝：煤氣雙底回升
技術取勝：煤氣雙底回升
李聲揚：美股未夠驚 撈底等等先
李聲揚：美股未夠驚 撈底等等先
蔡金強：40年來最擁擠交易 拆倉人踩人
蔡金強：40年來最擁擠交易 拆倉人踩人
艾雲豪：奧運與媒體在商業擂台較勁
艾雲豪：奧運與媒體在商業擂台較勁
李順威：美股挫 市場憂聯儲太遲減息
李順威：美股挫 市場憂聯儲太遲減息
劉思明：人幣未突破區間 港股暫難受惠
劉思明：人幣未突破區間 港股暫難受惠
瑞銀亞洲：跌幅4年最大 日經沽10235
瑞銀亞洲：跌幅4年最大 日經沽10235
摩根大通亞洲：博正股反彈 匯控購25808
摩根大通亞洲：博正股反彈 匯控購25808
周顯：當局應不會對「幣少」用絕招
周顯：當局應不會對「幣少」用絕招
王弼：如何為美股出現大調整準備
王弼：如何為美股出現大調整準備
曾淵滄：匯控盈利升 股價望創今年新高
曾淵滄：匯控盈利升 股價望創今年新高
湯文亮：買恒生好過買匯控
湯文亮：買恒生好過買匯控
陳永傑：美今年減息料坐2望3次
陳永傑：美今年減息料坐2望3次
廖偉強：樓市6年翻身的定律
廖偉強：樓市6年翻身的定律
布少明：「租升息跌」可支持樓市
布少明：「租升息跌」可支持樓市
馬泰陽：美9月勢減息 料釋購買力
馬泰陽：美9月勢減息 料釋購買力
永泰斥4億完成優化Lanson Place 稱香港聯通世界 擁廣泛客源
永泰斥4億完成優化Lanson Place 稱香港聯通世界 擁廣泛客源
2000呎特色客房洋溢法式情調
2000呎特色客房洋溢法式情調
話你知：Lanson Place亞太區營運9項目
話你知：Lanson Place亞太區營運9項目
前港姐冠軍謝寧曲奇餅店 40萬租旺角舖
前港姐冠軍謝寧曲奇餅店 40萬租旺角舖
黃金海灣‧意嵐累售335伙 吸金11億
黃金海灣‧意嵐累售335伙 吸金11億
十大屋苑周末11宗成交 按周升83% 3個月新高
十大屋苑周末11宗成交 按周升83% 3個月新高
MOUNT POKFULAM智能貴氣兼備
MOUNT POKFULAM智能貴氣兼備
珀麗灣呎價跌至不足一萬
珀麗灣呎價跌至不足一萬
「跨代退休規劃」助長者享老
「跨代退休規劃」助長者享老