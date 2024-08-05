星展謝家曦：港息暫難大降 樓市料續受壓

星展銀行（香港）謝家曦在4月曾表示，美國經濟表現不錯，對中國貨品出口需求增加，這亦會帶動本港轉口貿易。本港政府統計處上周三公布上季GDP預估按年增長3.3%，高過市場預期，原因之一便是貨品出口按年增長7.6%，較首季增長6.8%加快，可見謝家曦準確掌握本港經濟脈絡，故《Money Monday》上周四邀請他接受專訪就本港經濟前景把脈，而他預測本港GDP下半年按年增長將回落至1.5%。

料下半年GDP增長放緩至1.5%

謝家曦表示：「即使出口料繼續有好表現，但我們預測香港GDP下半年按年僅增長1.5%，與首季增長2.8%及上季增長3.3%比較屬放緩，主要原因是基數效應，背景是香港去年初疫情受控、恢復通關後，上半年經濟僅部局復蘇，例如當時訪港旅客相對不多，這形成比較低的基數，有利今年上半年GDP錄得比較高的按年增長率；但隨着香港經濟在去年下半年已逐步回復正常，這就形成比較高的基數，令今年下半年GDP增長放緩。」他亦指出，本港GDP上季按季預估增長0.4%，與首季按季預估增長2.3%比較已屬放緩。

港元兌人幣高於一年前 不利本地消費

上季本港私人消費開支及服務淨輸出均按年倒退，對GDP增長貢獻均屬負值，原因之一是港人外遊消費比旅客訪港消費多，特別是港人北上消費明顯增加，背景是市民消費模式改變及港元匯率高企，謝家曦預測，此情况在下半年仍會持續：「為何香港今年第二季私人消費開支按年下跌1.6%呢？原因之一是去年第二季美元兌人民幣大概處於6.8至7，而今年第二季大部分時間已上升至7.2或以上，在聯繫匯率之下，港元期內也跟隨美元兌人民幣升值，鼓勵港人北上消費。」

謝家曦續說，在強港元的情况下，今年以來不少港人北上消費外，到日本旅遊購物亦明顯增加：「去年第二季大部分時間每日圓兌1美元是140以下，今年第二季大部分時間是在155以上，由於期內港元兌美元匯率變化不大，故港人去日本消費，同一金額的港元比一年前可兌換更多日圓，這便解釋了為何這麼多港人喜歡到日本旅遊及購物。」

即使上周美國經濟數據遜於市場預期，美匯指數顯著回落，美元兌日圓已跌穿150關口，美元兌人民幣亦失守7.2水平，理論上可減低港元匯率高企對零售業及旅遊業帶來的不利影響，但謝家曦指出，即使經過近日調整後，美元及港元兌人民幣或兌日圓匯價仍高於一年前，而且港人喜歡北上或到日本旅遊消費，也涉及當地物價較低及服務較好等因素，這並非短期可以解決的問題，故他相信本港消費市道下半年仍會相對疲弱。

美國聯儲局2022年3月以來大幅加息，聯邦基金利率上端去年7月上升至5.5厘後，過去一年繼續在該高位徘徊，期內港息亦跟隨美息高企，謝家曦分析，本港高息環境持續不利借貸及投資，令股市及樓市受壓，帶來負財富效應，亦同樣不利消費：「很多港人持有的主要資產便是港股及港樓，當股市及樓市下跌，他們自然就會減少消費。」

事實上，中原城市領先指數上周五報141.11，與去年底的147.21比較，反映本港整體二手樓價今年以來已下跌逾4%。

料美下半年減息0.5厘 港P僅減0.125厘

基於上述背景，謝家曦認為，美國聯儲局下半年到底減息多少，對本港樓市以至GDP增長均有一定影響，而星展銀行（香港）預期當局下半年只會減息2次共0.5厘；他續說，由於在此前美國加息周期中，本港最優惠利率（P）並未有跟足美息上升，因此，即使美國下半年減息0.5厘，P或只下調0.125厘。

事實上，即使港元定期存款利率近日略為回落，但普遍仍達3厘多，預示港息不會明顯下調，謝家曦分析，假如港元定期存款利率維持於現水平，仍然屬相對高位，反映資金成本高企，不利本港樓市：「近日一手樓又開始劈價，二手樓價亦跟隨回落，因為二手樓業主亦要睇住一手樓價來開價。向前望的話，除非美國息口大幅回落，令本港息口亦明顯回調，否則本港樓市在下半年料仍有壓力。」

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