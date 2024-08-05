法國外貿銀行吳卓殷：港經濟料放緩 較看好公用股

明報記者 葉創成

本港政府統計處上周三公布，上季GDP預估按年增長3.3%，高過市場預期的2.7%，與首季2.8%增幅比較亦屬加快，而且是連續六季錄得增長，令人憧憬經濟已經否極泰來。不過，法國外貿銀行吳卓殷上周五在專訪中卻認為，本港經濟仍有不少不明朗因素，並非像上季GDP預估增長3.3%般理想。

吳卓殷首先分析上季GDP預估按年增長3.3%此數據，指這主要反映貿易好轉、淨出口理想，但期內不論私人消費開支及服務淨輸出均錄得倒退，對GDP增長貢獻均屬負值（見圖1）。他提醒，像本港及新加坡等轉口港，GDP數據向來很受貨品出入口數據影響，而由於貨品淨出口向來屬比較波動的數據，令人擔心假如日後本港貨品淨出口表現不如上季理想，而私人消費開支及服務淨輸出繼續下跌，GDP增長亦會顯著放緩。

零售業銷貨值看跌 個人消費開支仍受壓

本港6月零售業總銷貨價值臨時估計為299億元，按年跌9.7%，連跌4個月，上季便按年錄得雙位數跌幅。被記者問及何以本港上季私人消費開支按年僅下跌1.6%，較零售業總銷貨價值雙位數跌幅理想？吳卓殷解釋，原因之一是政府計算GDP的口徑是零售業附加值而非總銷貨價值；原因之二是私人消費開支包括貨品及服務，而零售業總銷貨價值僅反映前者。

零售管理協會主席謝邱安儀估計，零售業總銷貨價值按年跌勢或會持續至明年初，吳卓殷認同此預測，指這或會導致私人消費開支未來幾個月繼續按年下跌，不利下半年GDP表現。

外遊消費多過訪港客消費 服務淨輸出跌

另外，根據吳卓殷的統計，本港服務淨輸出上季按年倒退，對GDP增長貢獻屬負值的影響比私人消費開支下跌更大。吳卓殷解釋，本港服務淨輸出主要反映金融及旅遊等兩大行業表現，而金融淨輸出變化不大，問題來自旅遊淨輸出減少，即「香港人外遊消費比旅客訪港消費多」，受到旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，此情况料仍持續，故下半年服務淨輸出很大機會繼續按年負增長，即對GDP增長貢獻仍然是負值。

本港上季GDP數據顯示，本地固定資本形成總額上季按年增長6%，較今年首季0.1%的升幅加快，屬亮點之一。吳卓殷分析，對於中國內地及韓國等製造業佔GDP比重高的地區來說，本地固定資本形成增長強勁，意味着製造業增設廠房及機器，對GDP增長貢獻大；但本港製造業佔GDP比例很低，本地固定資本形成上升，主要反映公司擴展業務需要增設電腦及其他辦公室設施等等，對GDP增長貢獻有限。他續說，即使本港上季本地固定資本形成總額按年增長6%，但與2018年同期高位比較仍下跌雙位數，反映2019年社會事件及2020年疫情後，企業投資信心仍未回復至此前水平。

疫後多個勞工密集行業規模減 不利就業

吳卓殷續說，本港政府統計處上周公布的上季GDP預估數據，是按開支（GDP by expenditure）組成部分來劃分，但其實亦可按經濟活動或行業（GDP by industry）來劃分，政府暫未公布後者上季數據，故他以今年首季有關數據來分析。政府統計處6月20日曾公布今年首季多個行業增加價值按年及按季變幅，當中包括（1）地產業、（2）資訊及通訊業、（3）建造業、（4）公共行政、社會及個人服務業、（5）金融及保險業、（6）專業及商用服務業、（7）運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、（8）進出口貿易、（9）住宿及膳食服務業及（10）批發及零售業。

根據吳卓殷的分析，在今年首季，對於本港GDP貢獻最大的行業為金融及保險業，佔比達22%（見圖2），由此亦可見國際金融中心地位對經濟的重要性，惟有關行業規模與新冠疫情前的2019年比較變化不大，期內錄得增長及對GDP貢獻達21%的是公共行政、社會及個人服務業，這主要反映政府在教育、醫療及其他公共服務開支較2019年增加，而建造業、資訊及通訊業，及地產業規模亦高於2019年，惟也有5個行業規模較2019年下跌（見圖3），而有關行業均屬於聘用員工人數比較多的行業，故即使GDP已連續六季錄得增長，惟很多市民仍感到不到經濟復蘇所帶來的好處。

港工作職位少於疫前 繳稅打工仔減

吳卓殷續說，根據政府向所有在本港公司調查所得的數據，包括已就業及正招聘的工作職位，今年3月底仍低於疫情爆發前的2019年底水平約4%，當中，期內政府及建造業工作職位逆市增加約13%，建造業以外私營機構工作職位下跌約6%（見圖4），他認為這反映大多數私營機構疫情至今減少聘用員工的人數，原因是經濟仍有待恢復，他表示：「疫情前香港是愈來愈多人，亦愈來愈多工作職位，人力需求大於供應，所以很多打工仔每年都可以加人工；但疫情後工作職位不單增幅放緩，而且是減少了，所以不少打工仔收入下跌，稅務局發出的報稅表亦減少了。」

料今年GDP僅增約2.5% 屬政府目標下限

可以留意的是，稅務局在2019年5月寄出約268萬張個別人士報稅表，而今年5月有關數字回落至約244萬張，相信正好反映吳卓殷上述情况。

綜合上述分析，吳卓殷強調，本港不少經濟活動正在放緩，故下半年GDP按年增長料比上半年減慢，全年GDP料增長約2.5%，屬政府對全年GDP增長預測的下限。

事實上，政府統計處上周公布上季GDP數據時亦提到，展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但由於各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差：「如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續。經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。與此同時，地緣政治局勢緊張、貿易摩擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，可能會對經濟氣氛和活動添加不確定性。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、我們大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。」

港公用股受惠減息 盈利派息穩定

將上述本港經濟預測應用於投資市場，吳卓殷認為，若目前要投資於以本港業務為主的股票賺錢，選擇並不多，當中，他比較看好收入、盈利及派息相對穩定，並且估值有望受惠於港息跟隨美息下調的公用股。

事實上，雖然恒指過去兩個多月反覆回落，惟中電（0002）、煤氣（0003）及港燈（2638）等公用股股價卻逆市破頂，相關技術分析可見於第21頁「技術取勝」欄目。

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