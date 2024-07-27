阿里下周放榜 受惠淘天「618」交易升12%

大摩料雲業務收入升5%

據內地市場分析機構「易觀分析」統一截取各電商平台5月20日至6月18日的成交額統計，淘天期內成交額按年增長12%，京東（9618）則增長5.7%，而抖音增26.2%為升幅最多的平台。摩根士丹利發表報告指出，由於淘天取消預售模式、簡化折扣機制，以及升級「88VIP」會員福利，均有助集團在「618」的GMV按年增幅達到雙位數，於電商行業的市佔率跌幅有所收窄。不過，該行預計GMV與客戶管理收入（CMR）增長之間仍存在差距，因其「全站推廣」或需要時間來穩定收益率，料CMR首財季按年只增3%。

至於其他業務板塊，大摩預計，阿里旗下國際數字商業集團（AIDC）受跨境電子商務推動，首財季收入料按年增長36%。最近全球速賣通（AliExpress）與巴西零售巨擘Magalu的戰略合作，該行料有助加深阿里在拉美的影響力。雲業務方面，業務或有所回升，首財季收入按年增5%，其中公有雲（external cloud）收入於下半財年將達雙位數增長。匯豐同樣認為，AIDC於今財年增長近30%，但營銷成本高仍是關注問題；而雲業務增長加快或保持在正軌上，中小企業和人工智能（AI）相關需求的改善是主要驅動因素。

9月有望納港股通 回購步伐加快

阿里擬本月底完成香港雙重主要上市的程序，大摩、匯豐和富瑞均認為集團按計劃時間表進行，並有機會9月納入港股通。大摩又指出，阿里上財季斥58億美元回購，而2024財年平均每季為31億美元，反映回購步伐加快。匯豐則主要擔憂阿里CMR增長和GMV增長是否能持續。該行對阿里基本預測維持不變，認為阿里估值在今財年預期市盈率約9倍，以及股東回報率約7%下，仍具吸引力。