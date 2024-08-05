渣打：減息利財管貸款業務 非利息收入基礎佳 助彌補利息收入減

明報記者 歐陽偉昉

財富管理及零售銀行收入上半年按年上升9%，當中財富管理收入上升24%。減息周期下高息定存不再，禤惠儀指出，客戶對股票、基金等投資產品需求更為積極，截至上半年底，該行零售客戶存款按年上升16%，將會是帶動財富管理業務增長的「麵粉」。另外，內地利率存息下調亦有助推動內地客戶來港開戶，他們對保險產品有不少需求，均有助帶動財富管理收入增長。今年下半年，渣打計劃在尖沙嘴開設第5間財富管理中心。

下半年加強拓東盟 助港商設廠

另一主要業務企業及投資銀行收入上半年按年上升4%，禤惠儀指下半年將繼續加強與東盟關係，協助客戶供應鏈南移，該行在10個東盟市場皆有據點，香港可以為他們提供融資服務。上周她隨貿發局代表團出訪越南，與3個客戶簽署備忘錄，其中兩個是幫助港商在當地設廠，提供融資、開設營運帳戶、綠色金融建議的一站式服務，另一個是幫助越南廠商開拓大灣區市場。

稱整體貸款質素佳 內房敞口大減

高息環境不利融資，截至上半年底，渣打客戶貸款按年減少1%至840億美元，她指若如市場預期美國今年減息兩次，將會有助貸款需求，希望全年變幅可以轉正，但未有預測全年貸款表現。渣打香港上半年信貸減值支出按年減少15%至9300萬美元，禤惠儀指整體貸款質素保持良好，過去他們已作出不少審慎撥備，內地商業房地產相關敞口已大為減低，餘下91%已作撥備或有抵押，需要再作撥備的空間很少。

對於來自本港的信貸風險，禤惠儀指本港銀行風險管理向來審慎，以按揭為例，金管局過去收緊按揭貸款措施，現時發揮保護信貸風險的作用，不論按揭成數或減值損失皆相當低，大部分負資產個案已有按揭保險。另外，第二季本港GDP增長3.3%，她指近期本港破產數字上升，會加強風險管理和監察，但不認為宏觀經濟因素會對信貸質素產生很大問題。