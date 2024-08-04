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經濟
2024年8月4日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美衰退憂慮加劇 科技股小型股同挫 標指見兩月低 資金轉向防守型資產
花旗摩通料美聯儲連續兩次減息0.5厘
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WSJ：大摩擬准理財顧問推介比特幣ETF
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張宗永：低調但稱職的鮑威爾
薛偉傑：理大技術兒童近視控制鏡片 全球累積賣出逾2500萬片
馮其十：內地刺激消費再推「大招」 以舊換新加大力度
張宗永：低調但稱職的鮑威爾
【明報專訊】美國聯儲局上周中議息，一如市場所料，維持利率不變。目前的聯邦基金指導利率，已經是過去23年的高位。
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