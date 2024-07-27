星巴克業績差 現任CEO腹背受敵

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、CNBC、美聯社、《華爾街日報》、彭博、CNN

Laxman Narasimhan本來為麥肯錫顧問，並於清潔和健康用品公司利潔時出任行政總裁，於2022年9月獲任命為星巴克行政總裁，接替Howard Schultz，但遲至2023年3月後才正式接手。期間Laxman Narasimhan曾親身到門店的後台工作，甚至學冲咖啡，掌握前線運作。

全球及中國門店銷售大跌

上任後Laxman Narasimhan公布計劃，每日擬全球開設8間門店，以獎勵計劃招徠逾千萬名顧客，又計劃削減成本40億美元，並上調咖啡師薪酬。

不過，一年多來成績欠佳，本財年第二季星巴克純利按年跌15%，全球可比門店銷售按年跌4%，Laxman Narasimhan當時表示，競爭激烈，季績未能反映品牌實力、公司能力或眼前機會。最新公布第三季業績，星巴克純利按年仍跌8%，全球可比門店銷售按年跌3%，惟跌幅略見收窄。今年1月及4月，星巴克先後下調財務指引，摩通亦指其表現差過預期。

星巴克旗下中國業務亦受到走廉價路線的瑞幸咖啡挑戰，如今瑞幸在中國的門店數量比星巴克多逾一倍，拖累第三季星巴克中國可比同店銷售按年大跌14%，較第二季跌幅11%加劇。

奠基者Schultz指點江山 或回巢

自Laxman Narasimhan去年3月正式接手以來，星巴克股價已累計插逾三成，單計今年以來，亦已累跌約兩成。前任Howard Schultz自2022年4月起第三度上任CEO，至退任前約一年間星巴克股價卻至少漲兩成，與Laxman Narasimhan表現成鮮明對比。Howard Schultz先後共三度出任星巴克行政總裁，亦是將星巴克建立成全球咖啡王國的重要功臣。現時雖無正式職務在身，但他仍是集團第六大股東。

有見星巴克步入頹勢，Howard Schultz多番公開評論星巴克表現。他在公開信中指出，要挽救公司，須先從其基地美國開始，當地業務運作是公司「失勢」主因，警告董事局成員等應放更多時間與前線員工一起。Howard Schultz接受線上播客Acquired訪問時強調，星巴克不在最佳狀態，自稱並非救世主，但仍較其他人熟悉星巴克的內部運作。

股東Elliott施壓 要求改革

星巴克財務總監Rachel Ruggeri早前表示，美國門店有改善，效率加速，失誤減少，顧客亦對新飲品有興趣。星巴克指出，營運更有效率，有助投資新產品。Laxman Narasimhan補充，在複雜的消費環境中，公司專注於可控制的事，強調已有進展，又稱公司發現美國有數百家門店出現嚴重的服務受阻，現時正改善當地營運。

自星巴克股價急挫後，已有外部股東催逼星巴克改革。《金融時報》引述消息稱，Elliott Global Management已收集了星巴克「相當數量的少數股權」，近期亦向星巴克施壓，要求改革。綜合外媒報道，星巴克管理層與Elliott有過討論，上月底Laxman Narasimhan稱與Elliott的對話有建設性，惟Howard Schultz卻反對星巴克與Elliott之間的協議。

工會聲援巴勒斯坦惹爭議 集團提控

另一方面，星巴克與工會關係亦欠佳。去年10月哈馬斯襲擊以色列後不久，星巴克工會Workers United在網上發布「聲援巴勒斯坦」的訊息，引起大批人士示威，甚至破壞星巴克門店。星巴克集團斥工會言論有損公司聲譽，更令旗下法國及荷蘭門店都受到壓力。此事更令星巴克與工會對簿公堂，星巴克集團指控工會商標侵權，對方言論亦損其聲譽；工會則指控集團詆譭自己，和暗示工會支持恐怖主義及暴力。雙方於今年2月宣布一個處理分歧的框架，星巴克集團料今年內會有相關合約獲批。

投資管理公司AllianceBernstein餐飲業分析師Danilo Gargiulo與投資者討論後認為，他們對星巴克管理層愈發不滿。他又指出，「創辦人」在公司沒有清晰角色，卻在指點江山，在其陰影之下，公司難以運作。

Howard Schultz在播客上表示，無計劃第四度出任星巴克的行政總裁。惟《金融時報》引述星巴克某前資深管理層指出，星巴克是Howard Schultz孩子，不會完全放手交予他人，「他回朝的風險一直都在。」

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