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經濟

網媒：Nvidia新AI晶片或延3個月推

【明報專訊】美國科技媒體The Information引述消息人士指出，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）即將推出的新Blackwell系列人工智能（AI）晶片因為出現設計缺陷，可能延遲3個月或更長時間推出，亦可能延至明年第一季才能大量出貨，將涉及數以百億美元的訂單，或影響其他科技巨頭推出AI產品。

涉設計缺陷 或影響Meta等推產品

報道指出，事件或影響Meta（美：META）和微軟（美：MSFT）推出產品，一名微軟員工和另一消息人士透露，Nvidia上周通知微軟和一家大型雲供應商，其新晶片將延遲推出。Nvidia發言人回應路透時指現有Hopper晶片需求非常強勁，而Blackwell晶片已開始進行廣泛採樣，下半年量產正按計劃進行。

摩根士丹利發表報告指據其了解原始設計的Blackwell已在上季末開始生產，Nvidia希望更換光罩以提高穩定性，現時重新設計已經完成，將在今年第四季推出更大量生產的版本。

上周有多家受惠人工智能概念上升的科企公布業績，股價大多在績後下挫（見表），市場開始質疑人工智能投資能否轉化為回報。彭博統計除Nvidia外的「神奇七俠」第二季業績，6家公司盈利按年增速放緩至約30%，低於首季五成，市場預測第三季進一步降至約17%，投資者需驗證投資人工智能能否帶動公司收入增長。

微軟、Alphabet（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）和Meta在最新季度報告提到，今年上半年將增加資本投資達1060億美元，並承諾在未來18個月增加投資，支持人工智能基礎設施。聯博資產管理美國首席投資主管Jim Tierney稱，科技公司向人工智能加大押注，但投資者仍不清楚有關商業模式和回報。

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