巴郡次季大減蘋果一半持倉

現金增至2769億美元 創新高

巴郡在第二季淨賣出持股755億美元，為連續第七季淨賣出股票，帶動巴郡的現金儲備按季增加46.5%至2769億美元，再創歷來紀錄。截至上半年，蘋果仍為巴郡最大投資，市值842億美元，其次為美國銀行（美：BAC），持有411億美元，不過自7月中以來，巴郡已累計沽出38億股美國銀行。巴郡在當季回購3.45億美元股票，為2018年更改回購政策以來最低的金額。

純利按年跌15.5% 仍勝預期

最近兩年美股上升推高估值，巴郡現金儲備亦持續高企，巴菲特在5月股東會時表示，他喜愛花錢投資，但要見到該投資風險很小，並且有很好的回報。巴郡業績方面，第二季總收入為936.53億美元，按年上升1.24%，營運利潤按年上升13.4%至115.98億美元，近半利潤來自保險核保和投資業務。純利按年下跌15.51%至303.4億美元，惟高於市場預期的177.86億美元。