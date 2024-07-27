MOUNT PARKER低層戶2700萬沽 蝕16%

悅雅低層1房損手39%

屬項目最高蝕幅成交

市區迷你戶亦錄大幅蝕讓個案，市場消息指出，長沙灣悅雅低層D室，屬實用215方呎1房戶，最新以360萬元易手，實呎16,744元。原業主2019年9月以584.9萬元一手購入，呎價高逾2.7萬元，現持貨快將5年，轉手帳蝕224.9萬元或38.5%，屬該住宅項目最高蝕幅成交，若連同交易使費計，實際蝕約238萬元或41%。

太古城3房千萬易手 39年升12倍

鰂魚涌太古城有長情業主先沽貨套現離場，中原地產資深區域營業經理王秀芬表示，太古城最新錄3房成交，單位為北海閣中層H室，實用面積708方呎，望少海景，成交價1000萬元，實呎14,124元。原業主1985年5月77.7萬元一手購入，持貨39年，帳面勁賺922.3萬元，物業期內升值近12倍。

ST. GEORGE'S MANSIONS

累沽55伙 吸金逾57億

一手市場方面，昨日未有新盤進行新一輪銷售，僅靠貨尾盤撐場，全日錄約20宗成交，由信置（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，項目已屆現樓，昨日售出3座8樓A室，實用面積2087方呎，4房雙套間隔，成交價8638萬元，實呎41,390元。項目自2020年8月開售至今，累售55伙，共套現逾57億元，當中5伙為特色戶。

另會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日售出一伙，為2A座41樓E室，實用322方呎，1房間隔，成交價485.5萬元，實呎15,078元。整個SEASONS系列，由今年3月開售至今，累售782伙，套現逾49.2億元。

黃金海灣‧意嵐今推售139伙

此外，「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，今日將進行第三輪銷售，以先到先得的形式推售139伙，整批折實均呎逾1.18萬元。

[香港地產]